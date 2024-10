Trzy szczęśliwe liczby wskazane przez numerologów. Jesień należy do nich

Numerologia to jedna z nauk ezoterycznych, opierająca się na znaczeniu cyfr i liczb. Numerolodzy uważają, że za pomocą analizy daty urodzenia oraz analizy numerologicznej imienia i nazwiska można przygotować opis charakteru, predyspozycji i osobowości oraz dokonać prognoz w różnych dziedzinach życia. Podstawą do wykonania takiej analizy jest znajomość swojej liczby numerologicznej.

Jak obliczyć liczbę numerologiczną?

Obliczenie liczby numerologicznej jest bardzo proste. Wystarczy znać swoją datę urodzenia, a następnie zsumować wszystkie cyfry. Dla przykładu, jeśli data urodzenia to 03.12.1984 rok, należy dodać do siebie: 3+1+2+1+9+8+4=28, 2+8=10, 1+0=1. Liczba numerologiczna wynosi więc 1. Jeśli data urodzenia to 19.09.1986 rok, należy dodać do siebie: 1+9+9+1+9+8+6=43, 4+3=7. Liczba numerologiczna to 7.

Według numerologów istnieją także tzw. liczby mistrzowskie:

11

22

33

44

55

66

Jeśli po zsumowaniu cyfr z daty urodzenia otrzymujemy właśnie taki wynik, to nie musimy już dodawać tych cyfr do siebie. Liczby mistrzowskie to bowiem szczególne liczby w całej numerologii. Ludzie o takiej numerologii to zazwyczaj wybitne osobowości, osoby o szczególnych cechach i prawdziwi szczęściarze!

Czytaj również: Co oznacza 22:22? Wszechświat chce ci coś powiedzieć

Trzy szczęśliwe liczby według numerologów. Co przyniosą nam tej jesieni?

Kończący się powoli rok 2024 pozostaje pod opieką ósemki, ale według numerologów, szczęśliwe liczby tej jesieni to trzy, sześć oraz dziewięć.

Numerologiczna trójka to radość życia, dobra zabawa, relaks i łagodność. Osoby, którymi się opiekuje to prawdziwe dusze towarzystwa, pełne energii i entuzjazmu. Trójka jest wszechstronnie utalentowana, posiada bystry umysł i błyskawicznie uczy się nowych rzeczy.

Szczęśliwe liczby tej jesieni to trzy, sześć oraz dziewięć 123RF/PICSEL

Szóstka kojarzy się w numerologii z głosem rozsądku. Osoby, którymi się opiekuje są wyważone, poukładane i bardzo empatyczne. Szóstka aktywnie działa na rzecz innych ludzi, jest rodzinna i pełna ideałów.

Numerologiczna dziewiątka to kwintesencja altruizmu i wrażliwości. Równie chętnie co szóstka poświęca się dla dobra ogółu, opiekuje się słabszymi i potrzebującymi, a to, co ją określa to wrażliwość i uczuciowość.

Osoby, którymi opiekują się liczby trzy, sześć oraz dziewięć mogą liczyć tej jesieni na sporo szczęścia. Według numerologów powinny one spróbować swoich sił w grach i loteriach, śmiało inwestować, korzystać z okazji i nie bać się zmian. Tej jesieni szczęście będzie im wyjątkowo sprzyjać. To jednak nie wszystko!

Na łut szczęścia mogą liczyć także osoby, które czują się tej jesieni "prześladowane" przez trzy szczęśliwe liczby. Jeśli odnosisz wrażenie, że wciąż widzisz gdzieś jedną z tych liczb, to śmiało spróbuj swojego szczęścia w grach czy konkursach i otwórz się na możliwości, które podrzuca ci los.

Te przedmioty nie są tym, czym się wydają. Najbardziej realistyczne torty w Polsce Polsat