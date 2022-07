Twoja absolutnie najgorsza cecha charakteru wg znaku zodiaku

Baran jest nachalny, arogancki i defensywny

Tak, to wojownik, ale taki, który atakuje, gdy nie dostaje tego, czego chce. Jest tylko jedna opinia, z którą się liczy - jego własna. Najgorsze jest to, że ty naprawdę uważasz, że zawsze ma rację i nikt nie ma prawa jej kwestionować.

Byk jest uparty

Reputacja najbardziej upartego stworzenia na świecie wydaje się mu nie przeszkadzać. Szkoda, bo jest naprawdę nieznośnie uparty. Co gorsza, wydaje mu się, że to trzymanie się swojego zdania jest "urocze". Tymczasem Byk się dąsa, jęczy i idzie do przodu, nie słuchając nikogo.

Bliźnięta są niezdecydowane

Dobra rada dla Bliźniąt - weźcie się w końcu w garść, bo całe to "nie mogę się zdecydować" męczy wszystkich w waszym otoczeniu. Wiadomo - Bliźnięta to podwójne zamieszanie, podwójne wahania i podwójny brak decyzyjności. Nie da się tego znieść, ileż można czekać i znosić ciągłe ignorowanie. Żyjecie we własnym świecie, w którym nie ma miejsca dla nikogo innego.

Rak kłamie

Rak jest kłamcą i wszyscy o tym wiemy. Nieustannie próbuje przekonać otoczenie, że jest idealny i właściwie cały jest miłością, światłem i dobrocią, ale to niestety nieprawda. Nikt mu już nie wierzy, zbyt wiele ma za uszami.

Lew się przechwala

Popisuje się, choć często tak naprawdę nie ma czym. Ale to nie jest dla niego przeszkodą, żeby wygłaszać peany na własny temat. Kocha być w centrum uwagi, uwielbia, kiedy światła są skierowane na niego. I często są, ale niestety nic ciekawego nie ukazują. Ma urojenia - myśli, że jest lepszy, niż faktycznie jest.

Panna wszystkich ocenia

Panna jest sędzią. Potępia wszystkich i wszystko. Bywa, że przychodzi refleksja i mocne postanowienie, żeby przestać, ale niestety potrzeba oceniania jest silniejsza niż chęć zmiany.

Waga jest pasywno-agresywna

Nie chodzi o to, że Waga jest zbyt miła, chodzi o to, że jest nieuczciwa i nieszczera. Nie chce się kłócić, wycofuje się, kiedy pojawia się ryzyko konfliktu. To nawet zrozumiałe. Jednocześnie nie mówi o tym, co naprawę czuje, za to udaje i słodzi, żeby w odpowiednim momencie uderzyć.

Skorpion jest przytłaczający

Prawda jest taka, że jest go po prostu za dużo. Zdecydował, że jest swoją własną religią i idzie tą drogą, nie zważając na przeciwności. Jest seksowny, pociągający... tak twierdzi i jest to najważniejsze. Czas przejrzeć na oczy.

Strzelec się izoluje

Nie rozumie, dlaczego po prostu nie możemy go zostawić w spokoju, żeby w końcu mógł być szczęśliwy. Oczywiście, każdy potrzebuje czasem pobyć sam ze sobą, ale nie można się wyłącznie izolować. Strzelec jest w tym po prostu nudny. Żyje w świecie własnych fantazji i zapomina o przyziemnych sprawach, typu przyjaźń czy miłość.

Koziorożec tłumi emocje, a potem wybucha i niszczy

Koziorożec dusi w sobie wszystkie negatywne uczucia. Dociska, upycha kolejne gdzieś głęboko, ale wszystko ma swoje granice i w końcu te złe emocje wypłyną. Koziorożec niszczy przyjaźnie ot tak, bo ma taki kaprys. Zupełnie nie obchodzi go, że ktoś na jego zachowaniu ucierpi. Najbardziej lubi słyszeć siebie samego, poniżającego innych.

Wodnik jest manipulatorem

Lubi milczeć. To wszystko jest w porządku, dopóki oczywiście nie zrozumiemy, dlaczego tak milczał: planował naszą destrukcję. Kłamie, żeby postawić na swoim. Chichocze i udaje, że jest niewinny, ale tak naprawdę to przebiegły manipulator, działający z tylnego siedzenia.

Ryby są przewrażliwione

Życie jest ciężkie, wszyscy to wiemy. A robi się jeszcze trudniejsze, kiedy przy boku mamy kogoś, kto nieustannie płacze, jęczy, zamartwia się i próbuje tym wszystkim skierować na siebie uwagę całego otoczenia. Biedactwo!

