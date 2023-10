Te dwa znaki zodiaku nie mają wspólnej przyszłości

Barany mogą mieć problem ze zodiakalnymi Wagami. Przede wszystkim mają odmienne podejście do konfliktów. Barany są bezpośrednie i otwarte, a Wagi unikają konfrontacji, z myślą, że utrzymują w ten sposób harmonię. Barany mogą odbierać takie zachowanie, jako unikanie trudnych rozmów. Mają także róże podejście do zobowiązań. Barany są niezależne, a Wagi szukają stabilnej relacji. Ich wspólne życie byłoby istnym melodramatem.

Osoby spod tych znaków nigdy się nie dogadają

Barany to bardzo pewne siebie znaki. Podobnie, jak Skorpiony. Jednakże są również bardzo nieustępliwe, co finalnie może prowadzić do sporych konfliktów. Nagłe i nieprzemyślane pomysły Baranów, mogą wywrzeć złe wrażenie na opanowanych Skorpionach. Dodatkowo Barany nie mają w zwyczaju okazywania cierpliwości, czego zodiakalne Skorpiony nie pochwalają. Barany mogą chcieć kontrolować Skorpiony, które nie będą dawały wejść sobie na głowę. Może to frustrować oba znaki. Ta znajomość nie wyjdzie im na dobre.

Związek między tymi znakami skazany na niepowodzenie

Raki ze względu na swoją wrażliwość unikają konfliktów, co może nie przypaść do gustu bezpośrednim Baranom. Ich relacja byłaby oparta na ciągłych nieporozumieniach. Dodatkowo Barany dążą do niezależności i lubią czuć swobodę w związkach. Mogą czuć się ograniczane przez zodiakalne Raki, które potrzebują wiele bliskości emocjonalnej oraz uwagi. Opiekuńczość i troskliwość Raków może być irytująca dla Baranów. Mogą odbierać to, jako próbę kontroli nad nimi. Te znaki są dla siebie niczym ogień i woda.

