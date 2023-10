Spis treści: 01 Skorpiony i Barany to bardzo złe połączenie

Skorpiony i Barany to bardzo złe połączenie

Zodiakalne Skorpiony są bardzo silnymi i pewnymi siebie znakami. Podobne nawyki mają także Barany. Ich nieustępliwość może doprowadzić między nimi do nie lada konfliktów. Barany mają w zwyczaju zachowywać się impulsywnie, może to nie przypaść do gustu opanowanym Skorpionom. Natomiast Barany mogą mieć za złe Skorpionom ich "manię" kontrolowania, będą czuły się ograniczane. Lepiej będzie, jeśli te dwa znaki nie będą sobie wchodzić w drogę.

Zdjęcie Skorpiony z natury nie są ustępliwe / Getty Images

Skorpion i Byk? Na pewno nie przypadną sobie do gustu

Zodiakalne Skorpiony i Byki mają w życiu odmienne priorytety. Byki, jako znaki ziemskie wolą koncentrować się na stabilności materialnej, dzięki której czują się pewniej. Natomiast Skorpiony kierują się emocjonalnością i lubią w swoim życiu wprowadzać przemyślane zmiany. Relacje między Skorpionami i Bykami mogą wymagać wiele wysiłku oraz kompromisów. Dla dobra obu znaków lepiej, aby nie zbliżały się do siebie.

Relacje między Skorpionami a Koziorożcami to chodząca katastrofa

Zodiakalne Skropiony są niezwykle emocjonalnymi oraz intuicyjnymi osobami. Natomiast Koziorożce bywają bardziej pragmatyczne i wolą trzeźwo oceniać sytuację oraz podejmować życiowe decyzje. Można powiedzieć, że to konflikt między emocjami oraz logiką. Warto mieć na uwadze, że Koziorożce są otwarte, co może nie przypaść do gustu tajemniczym Skorpionom. Natomiast Skorpionom mógłby przeszkadzać pracoholizm Koziorożców. Skorpiony uważają, że nie samą pracą człowiek żyje. Ich relacja byłaby pełna sprzeczek i dram.

Zdjęcie Związki między Skorpionami z Koziorożcami nie są dobrym pomysłem / @prostock-studio / materiał zewnętrzny

