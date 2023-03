Przez tysiące lat miłośnicy horoskopów i astrologicznych przepowiedni opierali swoje wierzenia na kanonie, według którego istnieje 12 znaków zodiaków , ustalonych jeszcze w starożytności

, ustalonych jeszcze w starożytności Antyczni myśliciele, obserwując pozorną (czyli widzianą z Ziemi) wędrówkę Słońce po niebie, wytyczyli wielki okrąg na sferze niebieskiej. Wzdłuż niego ułożone są konstelacje, które nazwano zodiakiem od greckiego słowa "zoodiakos", oznaczającego dosłownie "zwierzęce koło"

Co prawda nazwa ta nie odzwierciedla do końca charakteru nazw, jakie przypisujemy konstelacjom zodiakalnym, bo wśród nich znajdują się nie tylko zwierzęta. Mamy też Pannę, Wagę, Strzelca czy Bliźnięta

Niektórzy uważają, że do tego grona powinno się wliczać także znak Ophiuchus, czyli Wężownika, a dokładniej Zaklinacza Węży lub Opiekuna Węży

Wężownik. Znak zodiaku: data

Konstelację Wężownika zauważono już w czasach, gdy starożytni astrologowie zapisywali swoje wczesne obserwacje, choć wtedy nie uwzględnili jej w "Zwierzęcym Kole".

Jednak w 1930 roku Międzynarodowa Unia Astronomiczna na podstawie swoich obserwacji wytyczyła granice konstelacji Wężownika, pomiędzy Skorpionem a Strzelcem. Od czasu do czasu amatorzy zodiakalnych teorii przypominają o tym, co wywołuje niemałą dyskusję, pełną ciekawości, ale i sceptycyzmu w świecie astrologii.

Dane z 1930 wskazują na to, że Słońce przechodzi przez tajemniczy gwiazdozbiór pomiędzy 29 listopada a 18 grudnia. Według innej hipotezy, krążącej również w sieci, daty znaku zodiaku Wężownika to 29 listopada do 13 grudnia.

Kto jest Wężownikiem?

Wedle powyższych ustaleń Wężownikiem byłyby osoby urodzone pomiędzy 29 listopada a 13 lub 17 grudnia (w zależności, którą wersję przyjmujemy).

13. znak zodiaku

Chociaż żaden system astrologii oficjalnie nie używa Wężownika jako znaku, niektórzy astrologowie uwzględniają go w swojej praktyce.

Ophiuchus to konstelacja, która reprezentuje mężczyznę trzymającego w dłoniach węża. W mitologii greckiej Wężownik reprezentuje boga medycyny, Asklepiosa, syna boga Apollina, który był znany ze zdolności leczniczych, wiedzy o medycynie i intelektu.

Zdjęcie Czym jest tajemnicza konstelacja Wężownika? / 123RF/PICSEL

Symbolika Wężownika:

Znak ten reprezentuje inteligencję, mądrość i przenikliwość, które są charakterystyczne dla Wężowników. Odnosi się także do zdolności połączenia ziemskich i duchowych aspektów swojej osobowości.

Żywioł Wężownika:

Żywiołem wężownika jest ogień, co oznacza, że osoby urodzone pod tym znakiem zodiaku są pełne życia, energii i entuzjazmu. Są także bardzo elastyczne i potrafią łatwo adaptować się do zmieniających się sytuacji.

Planeta rządząca Wężownika:

Planeta rządząca wężownikiem to Jowisz. Jowisz jest związany z ekspansją, wiarą i optymizmem. Osoby urodzone pod tym znakiem zodiaku mają tendencję do myślenia poza schematami i podejmowania ryzyka, co może prowadzić do sukcesu lub porażki.

Dom rządzący Wężownika:

Dom rządzący wężownikiem to dziewiąty dom, który jest związany z podróżami, edukacją, filozofią i duchowością. Osoby urodzone pod tym znakiem zodiaku często są poszukiwaczami prawdy i chętnie uczą się nowych rzeczy. Mają również tendencję do rozwoju duchowego i szukania większego sensu w życiu.

Zgodność Wężownika z innymi znakami:

Wężownik dobrze współpracuje z innymi znakami ognia, takimi jak Baran i Lew, ponieważ dzielą podobną energię i entuzjazm. Z drugiej strony, wężownicy mogą mieć trudności w relacjach z osobami urodzonymi pod znakami wodnymi, takimi jak Skorpion i Ryby, ze względu na różne podejście do życia.

Jaki charakter ma Wężownik?

Zdjęcie Wężownik dobrze współpracuje z innymi znakami ognia / 123RF/PICSEL

Osoby urodzone pod tym znakiem zodiaku charakteryzują się wysokim poziomem inteligencji i kreatywności. Są ambitne, poszukują wiedzy, często pełni pasji i zainteresowań.

Wężownik jest również znany z tego, że ma silne poczucie moralności i sprawiedliwości, walcząc o swoje przekonania i idee. Mają tendencję do myślenia poza schematami i znajdowania innowacyjnych rozwiązań. Wężownicy są także bardzo odważni i zdecydowani, często podejmując ryzyko, co prowadzi zarówno do sukcesów, jak i porażek.

Należy jednak pamiętać, że wężownicy mają swoje wady. Często bywają zbyt uparci i nieustępliwi w swoich przekonaniach, co prowadzi do konfliktów z innymi. Mogą też działać impulsywnie i nieprzemyślanie, co skutkuje błędami i niepowodzeniami.