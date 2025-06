Mycie paneli octem - zalety i wady

Po kilku-kilkunastu latach użytkowania panele podłogowe mogą stać się matowe i wymagać regularnego polerowania. Niestety to czasochłonny zabieg, więc wiele osób dodaje do wody ocet spirytusowy i taką mieszanką myje podłogi. Ocet ma wiele plusów - działa antybakteryjnie, a przede wszystkim nabłyszczająco. Niestety na dłuższą metę może uszkadzać warstwę ochronną paneli i przyczyniać się do ich matowienia. Poza tym ocet pozostawia w mieszkaniu ostrą nieprzyjemną woń, której trudno się pozbyć.

Dodaj kilka łyżek do wody - idealny środek nabłyszczający panele

Jeśli chcesz cieszyć się pięknymi, zadbanymi i błyszczącymi panelami, do mycia użyj środka nabłyszającego do zmywarek. Jego zadaniem jest usuwanie osadów z wody, a to właśnie one odpowiadają za smugi na podłogach. Do miski z ciepłą wodą wystarczy dodać kilka łyżek płynu - średnio 2 łyżki na litr wody. Po umyciu paneli takim roztworem szybko zobaczysz efekty - podłogi będą lśnić i wyglądać jak nowe. Zapomnisz o smugach, a przede wszystkim o nieprzyjemnych zapachach. Nabłyszczacz nie zostawia też na podłogach śliskiej warstwy.

Jak dbać o panele w mieszkaniu, by prezentowały się doskonale? 123RF/PICSEL

Jak dbać o panele podłogowe?

Sekretem zadbanych i lśniących paneli jest odpowiednia pielęgnacja. Przede wszystkim należy jak najczęściej odkurzać podłogi, by usuwać kurz, piasek i inne drobiny, które mogą rysować panele. Ważne, by myć je jedynie lekko wilgotną szmatką - nadmiar wody sprzyja pęcznieniu i uszkodzeniom. By zniwelować ryzyko zarysowań, nóżki mebli należy od spodu obklejać filcem. Istotne jest też szybkie usuwanie plam i zabrudzeń, np. z kawy, wina czy czekolady. Do pielęgnacji paneli nie powinno się używać agresywnych środków czyszczących ani wosku czy olejów.

