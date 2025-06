Borys to mężczyzna, który jest perfekcjonistą. Nie lubi półśrodków i ceni sobie możliwość zajęcia się danym zadaniem od początku do końca. To cecha, która często przeszkadza osobom w jego towarzystwie, ponieważ Borys oczekuje nie tylko od siebie, ale również od innych. Lubi za to być doceniony, dlatego nie przeszkadza mu bycie w centrum zainteresowania. Jest jednocześnie wrażliwy. Jego szczęśliwa cyfra to siódemka, a to oznacza, że Borys wierzy w wyższą moc. Wiara jest dla niego bardzo ważna i nie kryje tego, że w swoim życiu poszukuje cudów.