Lekarze alarmują, że w krajach rozwiniętych mamy już do czynienia z epidemią chorób przewlekłych , takich jak cukrzyca typu 2., nadciśnienie tętnicze, miażdżyca, otyłość czy nowotwory. To efekt niezdrowego stylu życia - przede wszystkim nieprawidłowej diety, braku regularnej aktywności fizycznej czy stosowania używek. Fińscy naukowcy przeanalizowali dane 369 osób zebrane w latach 1968-2021 i ustalili konkretną dekadę w ludzkim życiu, kiedy w szczególności należy dbać o zdrowie .

Badania naukowców z Finlandii wykazały, że największy wpływ na stan swojego zdrowia mamy między 36. a 46. rokiem życia. To czas, kiedy tempo metabolizmu stopniowo spowalnia, a organizm wkracza w etap szybszego starzenia się. Jednocześnie jesteśmy już ukształtowanymi osobami, które są świadome podejmowania określonych decyzji i ich konsekwencji. Na podstawie przeprowadzonych ankiet okazało się, że to kluczowa dekada, kiedy nasze nawyki stają się trwałe. To więc najlepszy moment, by rzucić palenie papierosów, lepiej się odżywiać i zacząć regularnie ćwiczyć. Utrzymanie prawidłowej masy ciała w tym czasie daje większe szanse na właściwe BMI w dalszym życiu. A to najskuteczniejsza profilaktyka wielu chorób cywilizacyjnych.