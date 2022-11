Spis treści: 01 Horoskop na 2023 - BARAN

02 Horoskop na 2023 - Byk

03 Horoskop na 2023 - Bliźnięta

04 Horoskop na 2023 - Rak

05 Horoskop na 2023 - Lew

06 Horoskop na 2023 - Panna

07 Horoskop na 2023 - Waga

08 Horoskop na 2023 - Skorpion

09 Horoskop na 2023 - Strzelec

10 Horoskop na 2023 - Koziorożec

11 Horoskop na 2023 - Wodnik

12 Horoskop na 2023 - Ryby

Horoskop na 2023 - BARAN

Przed Baranami nowy rozdział w życiu miłosnym. Na osoby bez pary tuż za rogiem czeka miłość. Dobrym czasem na zmiany będzie kwiecień. Barany w parach będą szukały wspólnego celu i jeszcze bliższego połączenia. Te natomiast, które przeżywają kryzysy, być może zdecydują się na rozstanie.

W pracy również dobry czas na zmiany. Weź sprawy w swoje ręce i wykorzystaj wiosnę do tego, by zacząć coś, o czym zawsze marzyłeś. Rozwój wypadków zaskoczy cię pozytywnie.



Horoskop na 2023 - Byk

Samotne Byki mogą śmiało ruszyć na poszukiwania pary - w waszych głowach pojawią się zupełnie nowe pomysły. Radość i pewność siebie zagoszczą w waszym życiu wraz z wiosennym słońcem. Byki w parach poczują potrzebę podgrzania nieco atmosfery. Uważajcie jednak, żeby ogień nie strawił tego związku.

W pracy zmiany. Pojawią się nowe możliwości i zupełnie nowe kierunki myślenia. I znów wiosna będzie tym czasem, w którym zmianie ulegną wasze priorytety, a nowe rzeczy przyniosą fajne profity, poczucie realizacji i stabilność.

Horoskop na 2023 - Bliźnięta

Bliźnięta już od początku roku poczują potrzebę towarzystwa. Jeśli jesteś singlem, masz szansę na namiętny romans albo po prostu miłą znajomość. Wiosna to idealny czas, żeby zacząć się baczniej przyglądać otoczeniu. W zgodnych parach sielanka, ale w tych z problemami możliwe rozstania.

W pracy możesz nieco "odlecieć" w wyobrażeniach o własnej sytuacji i możliwościach. Postaraj się mocniej stać na ziemi, żeby czegoś nie stracić przez nieuwagę

Horoskop na 2023 - Rak

Pierwsza połowa roku przyniesie ożywienie w życiu uczuciowym - czy to w stałych związkach, czy w przypadku singli.

W pracy szansa na awans i to nawet spektakularny. Szczególnie produktywnie zapowiadają się maj i czerwiec. Pojawią się nowe możliwości współpracy, nowi klienci. Znajdź w sobie gotowość na zmiany i poczuj moc do porzucenia tego, co już dawno nie działa, ale tkwisz w tym z przyzwyczajenia. Bądź jednak czujny i nie pozwalaj sobie na nieprzemyślane decyzje.



Horoskop na 2023 - Lew

Astrologia Bliźnięta i Wodnik to najlepsze połączenie. Kto jeszcze powinien być razem? Poczujesz potrzebę zmiany albo chociaż urozmaicenia swojego życia uczuciowego. Niespodziewanie dla samego siebie zwrócisz uwagę na kogoś, kto wcześniej na pewno nie wpadłby ci w oko. Szczególnie single będą aktywni w sferze miłosnej. Tu najbardziej ekscytujący będzie kwiecień.

Zmiany również w życiu zawodowym. Poczujesz, że to, co robisz nie jest już dla ciebie wystarczające, że już nie współgra z tym, kim jesteś. Im bardziej będziesz otwarty na zmiany, tym lepiej na tym wyjdziesz.

Horoskop na 2023 - Panna

Spokój, harmonia i stabilność - na to w 2023 roku w miłości postawi Panna. Być może, żeby to wszystko osiągnąć, trzeba będzie wprowadzić nawet całkiem spore zmiany, ale będziesz gotowy i zdeterminowany, żeby je przeprowadzić. Potrzebujesz jasnego i sprawiedliwego podziału obowiązków domowych. Będziesz wić prawdziwe gniazdo.

W pracy postaraj się być bardziej otwarty na różnorodność i nowe rzeczy. Jeśli masz to w naturze, ten rok będzie dla ciebie pasmem pozytywnych zaskoczeń.

Horoskop na 2023 - Waga

Wagi w parach zauważą szansę na pogłębienie relacji z partnerem. Samotne Wagi natomiast mają w 2023 szansę na spotkanie tej właściwej osoby.

W pracy znaczne zmiany. W części z was będą one powodowane sytuacją osobistą - tym, co w domu albo kwestiami zdrowotnymi. Kwiecień to dobry czas na zmianę pracy, ale nie bądź w gorącej wodzie kąpany.

Horoskop na 2023 - Skorpion

Rok 2023 to czas inwestowania w miłość. Pierwsze znaczące efekty tych inwestycji poczujesz w maju. Związki już istniejące wejdą w nową fazę, a osoby samotne zostaną zaskoczone miłością od pierwszego wejrzenia w zupełnie niespodziewanej osobie.

To rok poważnych decyzji zawodowych. Pojawi się szansa na lepszą pracę. Wpłynie ona na życie całej twojej rodziny, więc nie zapomnij tego skonsultować.

Horoskop na 2023 - Strzelec

Gwiazdy będą wspierać Strzelca w sprawach miłosnych. To dobry czas na odświeżenie uczuć, odkurzenie relacji - nie tylko tych romantycznych, również rodzinnych. Wszelkie wysiłki mają szansę na powodzenie.

W pracy spodziewaj się nawału obowiązków. Spróbuj wykreować jakieś dobre pomysły i wdrażaj je jak najszybciej. Da ci to możliwość wykorzystania dobrej koniunktury w firmie, możesz dużo zyskać.

Horoskop na 2023 - Koziorożec

Czas porzucić przyzwyczajenia i wpuścić trochę świeżego powietrza do tego związku. Kochaj i bądź kochany w prawdziwy sposób, a nie dlatego, że tak się utarło. Przekonasz się, zaskoczenie będzie duże.

Trudno będzie uniknąć zmian w życiu zawodowym. Twoja praca to ogromna część ciebie i twojego życia, postaraj się, żeby nie była udręką. Korzystaj z nowych opcji i możliwości.

Horoskop na 2023 - Wodnik

Wodniki poczują potrzebę zmian - nawet te w stałych związkach. Jeśli dobrze ci się żyje z obecnym partnerem, uważaj, żeby tego nie stracić dla krótkiego porywu serca. Jeśli planujesz powiększenie rodziny, teraz może się udać.

2023 dla Wodnika będzie czasem rozwoju w kwestiach zawodowych. Zdobędziesz nowe umiejętności i poczujesz chęć do zmian, jeśli nie samej pracy, to choćby drobiazgów. Znajdź w sobie motywację do porzucenia tego, co cię hamuje w rozwoju.

Horoskop na 2023 - Ryby

To będzie dla ciebie rok pod znakiem miłości. Jak nigdy docenisz magię romansu. Pamiętaj tylko, że co innego romantyczne uniesienia, a co innego klapki na oczach - uważaj, żeby cię nikt nie wykorzystał!

W pracy poważnie będziesz rozważać zmianę firmy. To nie pierwszy raz, ale tym razem nie będziesz już widzieć tylu minusów, co wcześniej. Może nawet wejdziesz w zupełnie nową tematykę. Kluczowy będzie czerwiec, bądź czujny.

