Kto jest twoją bratnią duszą? Każdy z nas może wybierać spośród trzech znaków zodiaku

Bratnia dusza to więc ktoś idealnie do nas dopasowany. Brzmi to oczywiście jak romantyczna błogość, ale psychologowie ostrzegają, że nawet relacje o statusie tzw. bratniej duszy wymagają pracy. Nie ulegajmy złudzeniu, że bratnie dusze są jak kawałki układanki, które kiedy się znajdą, dopasowują się i koegzystują w doskonałej harmonii.

Baran

Bratnią duszę Baran najprędzej znajdzie w Pannie, Strzelcu i Wodniku. Baran potrzebuje partnera, który będzie podzielał jego zapał do życia i ambicję. Barany są aktywne, pracowite i ambitne, muszą mieć u boku kogoś, kto też lubi szybkie tempo - osoby pewnej siebie, samodzielnej i niebojącej się ryzyka. Baran nie boi się ciężkiej pracy i walki o marzenia. Niezależnie od tego, czy chodzi o karierę, naukę, rozrywkę czy życie prywatne, osoby spod tych trzech znaków sprawdzą się w towarzystwie Barana najlepiej. Nie tylko będą iść z nim ramię w ramię i wspólnie zdobywać szczyty, czy walczyć z przeciwnościami, ale będą też dla Barana niesamowitym wsparciem.



Byk

Byk jest najbardziej lojalnym ze wszystkich znaków zodiaku, wierność zachowuje do samego końca. Dlatego jego bratnią duszą może być tylko i wyłącznie osoba, która wyznaje takie same wartości. Dodatkowo Byk potrzebuje kogoś, kto sprawi, że poczuje się naprawdę wyjątkowo - jak najwspanialszy człowiek na świecie. Byki cenią sobie ludzi mocno stąpających po ziemi, godnych zaufania i konsekwentnych w działaniu realistów. Takie są Raki, Koziorożce i Skorpiony. To właśnie ludzie urodzeni pod tymi znakami będą bratnimi duszami dla Byków. Nietrudno sobie wyobrazić, jak cudowne życie będą w stanie wspólnie stworzyć.



Bliźnięta

Ponieważ Bliźnięta są niezwykle wręcz społeczne, znalezienie towarzysza, który może nadążyć za dowcipnymi i inteligentnymi rozmowami, jest koniecznością. Ktoś ze wspaniałym poczuciem humoru i aktywnym trybem życia będzie tu idealnym wyborem. Bliźnięta dobrze dogadują się z ludźmi urodzonymi pod znakami Koziorożca, Panny i Ryb. Sprawdzają się zarówno jako przyjaciele, jak i partnerzy życiowi. Bliźnięta są dość wybredne. Idealny partner musi być zabawny, inteligentny i prowadzić intrygujące życie. Na nudę nie ma zgody.

Rak

Raki są ludźmi emocjonalnymi i głównie kierują się sercem. Bratnią duszą dla Raka jest ktoś, kto jest podobnie empatyczny, zmysłowy i wrażliwy. Raki chcą świata pełnego uczuć. Tak więc odpowiednimi znakami zodiaku będą dla nich Waga, Byk lub Wodnik. Raki są uroczymi istotami o wielkich sercach. Potrzebują kogoś, kto jest zarówno czuły, jak i inteligentny, aby czuli się wyjątkowi i doceniani.

Lew

Lwy są pewne siebie, szczere i namiętne. Nie boją się żyć odważnie i ryzykować, więc to naturalne, że ich idealną bratnią duszą jest ktoś, kto również jest za pan brat z takimi uczuciami. Lew potrzebuje kogoś, kto dotrzyma mu kroku, jakkolwiek szybki by nie był. Tak więc, zgodnie z astrologią, bratnią duszą Lwa powinien być ktoś, kto nie boi się być sobą i nie bawi się w żadne gierki. Bratniej duszy Lew powinien szukać wśród ludzi spod Panny, Wagi i Byka.

Panna

Panny to ambitni i analityczni ludzie, którzy ciężko pracują, aby osiągnąć swoje cele. Ktoś, kto jest tak samo zdeterminowany i podziela twoje cele i marzenia, będzie idealną bratnią duszą. Według astrologii osoby urodzone pod znakami Bliźniąt, Wagi i Barana sprawdzą się najlepiej. Do poszukiwań miłości Panna musi podejść poważnie. Lubi dyscyplinę, więc musi się upewnić, że potencjalny partner nigdy nie straci kontroli nad swoim życiem. Dla tych ludzi indywidualność ma duże znaczenie. Dlatego szukają partnerów, którzy to szanują.

Waga

Idealna bratnia dusza to ktoś, kto emanuje pewnością siebie, motywacją i nienagannym smakiem. Ludzie traktują Wagi jako namiętnych, kreatywnych i zmotywowanych ludzi, którzy nie wahają się mówić tego, co myślą. Ich towarzysz powinien być w stanie dopasować swoją energię i postawę. Konieczna jest więc wrodzona odwaga. Waga jest maksymalistką - partner musi mieć wszystko: inteligencję, prezencję i pewność siebie. Tak więc bratnimi duszami Wagi mają szansę zostać Wodnik, Strzelec i Lew.

Skorpion

Skorpiony szukają miłości, pasji i intensywności. Wiele osób wierzy, że to tajemniczy ludzie. Jednak często to wrażenie bierze się z ich głębi i złożoności osobowości. Zgodnie z astrologią to Byk, Koziorożec i Rak są najlepszymi znakami zodiaku, aby połączyć się z gwałtowną energią Skorpiona. Skorpiony kochają zaciekle, namiętnie i bezwarunkowo.

Strzelec

Strzelce mają silne pragnienie przygody. Można więc powiedzieć, że ich idealny partner będzie tolerował i wychwalał ich wolnego ducha, czy to poprzez angażujące hobby, ekscytujące plany podróży itp. Gdy Strzelec spotka Lwa, Bliźnięta lub Barana, wyruszy w jedyną w swoim rodzaju podróż. Strzelce stawiają na samodzielność. Ich idealny partner to zatem ktoś, kto jest troskliwy i otwarty, a jednocześnie daje im przestrzeń. Gardzą zaborczymi lub uległymi ludźmi.

Koziorożec

Koziorożce cenią sobie lojalność, inteligencję i poczucie humoru. Jeśli ktoś umawia się z Koziorożcem, musi szukać miłości, która sprzyja głębokiemu, autentycznemu związkowi, a jednocześnie szanować rozwój osobisty. Bratnią duszą Koziorożca jest ktoś, kto inwestuje zarówno w związek, jak i w siebie. Koziorożec to wybredny znak. Będzie spotykać się tylko z kimś, kto jest godny zaufania i lojalny, ceni dyscyplinę i rozumie talenty Koziorożca. Idealne dopasowanie? Ryby, Byk i Skorpion.

Wodnik

Wodniki mają tendencję do przyciągania energicznych i żądnych przygód osób. Dlatego ich idealnym dopasowaniem będzie ktoś charyzmatyczny, pewny siebie i otwarty. Według astrologii najbardziej odpowiednimi znakami zodiaku dla Wodnika są Waga, Rak i Strzelec. Wodnika przyciągają osoby o wesołym i ekstrawertycznym nastawieniu, które lubią przygody i potrafią gotować.

Ryby

Kiedy Ryby znajdą się w pobliżu Skorpiona, Koziorożca lub Bliźniąt, poczują, że mają szansę na satysfakcjonujący związek. Ludzie Spod znaku Ryb są znani z wyobraźni, wrażliwości i wolnego ducha. Takich też cech szukają u swoich partnerów. Ryby są zabawne i żyją we własnym świecie. Tak więc ludzie, którzy są tak szaleni jak one i mają kreatywny sposób myślenia to idealni dla nich partnerzy.

