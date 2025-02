Każdy od czasu do czasu sięga myślą w przeszłość. Rozmawia z rodzicami i dziadkami, przegląda dokumenty, ogląda zdjęcia, próbując uporządkować rodzinne historie. Zrozumieć, dlaczego życie naszych bliskich ułożyło się w taki, a nie inny sposób. Są dni, które tego rodzaju refleksjom sprzyjają bardziej niż inne. Zdaniem Aidy Kosojan-Przybysz taką datą jest właśnie 15 lutego.

Wizjonerka określiła go mianem "dnia komunikacji z przodkami". "Wspomnij tych, którzy są częścią Twojego drzewa genealogicznego" - radzi. "Poczuj siłę swoich korzeni. Spotkaj się z tymi, którzy wciąż są i którzy mogą otworzyć przed Tobą kilka kartek historii Twojej rodziny". Zaleca, by do przeszłości powrócić, wykorzystując stare fotografie.