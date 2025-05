Gruzińska kawa po batumsku - wyjątkowy aromat i sekret długowieczności

Natalia Jabłońska

Chociaż gruzińskie Batumi kojarzy się nam za sprawą piosenki Filipinek z herbacianymi polami, to Gruzini kochają też kawę. Jej przygotowanie to dla mieszkańców całego Kaukazu prawdziwy rytuał - moment zatrzymania się w codziennym życiu, okazja do wspólnego spędzenia czasu, a nawet medytacji. Kawa po batumsku charakteryzuje się też jednym wyjątkowym składnikiem, który wydobywa z niej niepowtarzalny smak i aromat. Sprawdź, czym jest gruzińska kawa i dowiedz się, jak ją przygotować.