Co przyniesie sobota, 31 maja? Wróżka Diana postawiła karty wszystkim znakom zodiaku. Sprawdź swój horoskop tarotowy.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Barana

Karta Siła

W relacjach prywatnych trzeba powściągnąć emocje, wstrzymać się od odpowiedzi. Jeśli masz wiernych popleczników, hamuj ich zapędy. Pamiętaj, że ludzie, którymi się otaczasz, w oczach społeczeństwa stanowią przedłużenie Ciebie. Niech będą godną reprezentacją. W finansach nie warto odpowiadać "na gorąco", wdawać się w pyskówki, dać się ponieść nerwom.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Byka

Karta 6 Kielichów

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z kimś, kto będzie wolno dojrzewał do związku. Postaw na opiekuńczość, pokaż, że potrafisz dobrze zadbać o własne oraz cudze interesy. Druga Strona nie chce partnerskiej relacji. Z wdzięcznością przyjmie odgórnie ustalony plan. W finansach możesz z powodzeniem parać się upiększaniem ludzi, np. fryzjerstwem.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Bliźniąt

Karta Księżyc

W relacjach prywatnych możesz przeżyć dziwne spotkanie, natrafić na człowieka, który wydaje się jakby nie z tego świata. Marzyciele przyciągają nas i jednocześnie odstręczają. Jeśli masz problemy z nawiązywaniem relacji, wpuść do swojego życia nieco światła, realizmu i prostoty. W finansach odróżniaj stwierdzenia oparte na faktach od czyjegoś fantazjowania.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Raka

Karta 2 Mieczy

W relacjach prywatnych możliwy będzie pojedynek, starcie się równorzędnych sił, dyskusja, w której każda ze stron posiada ważne argumenty. Czasem nie ma sensu decydować, kto ma rację. Rób to, co zapewnia Ci wolność, daje największe pole manewru. Trzeba będzie coś poświęcić. W finansach nie da się czasem zarobić pieniędzy lub dokonać przełomu bez utraty przyjaciela.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Lwa

Karta 10 Denarów

W relacjach prywatnych doceń wieloletnie związki oraz wypróbowane przyjaźnie. Są ludzie, którzy znają Cię jak zły szeląg. To może bywać irytujące, ale pomyśl, jak cenna jest taka bezwarunkowa akceptacja. Nie kłóć się z bliskimi o sprawy teoretyczne, nie gdybaj. W finansach możesz stworzyć udany biznes z kimś, kogo znasz od dawna lub przejąć rodzinną schedę.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Panny

Karta 8 Denarów

W relacjach prywatnych możesz liczyć teraz na dokładnie taki postęp, jaki zapewnić może wytrwała, uczciwa praca. Otaczasz się ludźmi, którzy cenią sobie stałość i choć bywają materialistami, to nie przeoczą szczerych chęci ani autentycznego wysiłku. W finansach zadziała bezbłędnie zasada "co zasiejesz, to zbierzesz". Zwróć innym uwagę na swoje zaangażowanie.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Wagi

Karta Rydwan

W relacjach prywatnych przejawiaj ambicję, domagaj się uwagi, szacunku, zaszczytów. Jeśli Ty w siebie nie uwierzysz, to kto ma to zrobić? Najwięcej z życia biorą ci, co uznają, że im się to po prostu należy. Takie podejście nie wyklucza oczywiście ciężkiej pracy. W finansach szanuj swój czas i energię. Jeśli przekraczasz granice, to dla własnej korzyści.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Skorpiona

Karta Król Mieczy

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z człowiekiem, który rozumie złożoność świata, ale woli udawać, że dla niego rzeczywistość jest czarno-biała. Nie dopuszcza on każdego do głosu i trzeba będzie długo pracować na jego zaufanie. W finansach musisz znaleźć się w ścisłym gronie współpracowników, żeby tylko mieć coś do powiedzenia.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Strzelca

Karta Rycerz Mieczy

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z kimś, kto odcina przeszłość grubą kreską. Jeśli chcesz go mimo wszystko przy sobie zatrzymać, zdobądź się na zdecydowany wysiłek. Koszt może okazać się wysoki, bo u tamtego człowieka nie ma nic za darmo. W finansach możesz trafić na dobrego fachowca do wynajęcia, który słono sobie za usługę policzy.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Koziorożca

Karta 6 Mieczy

W relacjach prywatnych warto nabrać dystansu do pewnych spraw, poszukać towarzystwa nowych ludzi. To właśnie w ich asyście wpadniesz na świeże pomysły, dostrzeżesz to, co było dotychczas przed Tobą ukryte. Nie marnuj czasu na ludzi, którzy wciąż wiodą Cię po tych samych ścieżkach. W finansach możliwe będą kontakty zagraniczne, rozpoczęcie czegoś od nowa.

Wróżka Diana ułożyła karty dla wszystkich znaków 123RF/PICSEL

Horoskop tarotowy na sobotę dla Wodnika

Karta 3 Mieczy

W relacjach prywatnych wskrzesz nadzieję, z optymizmem patrz w przyszłość. Gdy w jednym miejscu zamykają się drzwi, to w innym otwierają się okna. Skąd wiesz, że to, czego chcesz właśnie teraz, będzie dla Ciebie najlepsze w długiej perspektywie? W Twoją stronę wieją już pomyślne wiatry. W finansach możesz wycofać się z niekorzystnego układu, zamknąć kiepski biznes.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Ryb

Karta 10 Buław

W relacjach prywatnych trzeba będzie podjąć trudne decyzje, przyznać pewną niewygodną rzecz, odpokutować za błędy lub… wymierzyć karę. Bezgraniczna cierpliwość jest szlachetna, ale docenią ją tylko prawdziwie niezłomni ludzie. Wszystkim innym warto przypominać, że należy Ci się szacunek. W finansach możliwy będzie audyt, kontrola, krzyżowy ogień pytań.

Imiona jak kwiaty. Rodzice je uwielbiają INTERIA.PL