Dlaczego warto zaprosić kawkę do ogrodu?

Kawki to bystre i towarzyskie ptaki, chętnie zamieszkują w pobliżu ludzi. Żyją w niewielkich grupach, łączą się w pary na całe życie i słyną z tego, że są troskliwymi rodzicami - nie porzucają młodych, jeśli wypadną z gniazda, tylko przynoszą im pokarm, dopóki się nie usamodzielnią. Żywią się głównie owadami, dlatego ich obecność w ogrodzie powinna nas cieszyć. Są niezwykle pożyteczne dla ekosystemu - przenoszą nasiona roślin i oczyszczają środowisko ze szkodników, a nawet zwykłych śmieci , np. opadłych owoców czy odpadków ze śmietnika. Są też niezwykle inteligentne - na lata potrafią zapamiętać, czy ktoś im pomaga czy wręcz przeciwnie. Rozpoznają ludzi i reagują na gesty.

Kawki chętnie osiedlają się w pobliżu ludzkich skupisk. Najczęściej można je spotkać w miejskich parkach, na cmentarzach czy w starych opuszczonych budynkach. Budują gniazda we wnękach budowli, na strychach, pod mostami, w przewodach wentylacyjnych i kominach, co często nie podoba się właścicielom domów jednorodzinnych. Warto pamiętać, że kawki znajdują się pod ścisłą ochroną i nie warto ich przeganiać. Ich obecność w pobliżu domu świadczy o tym, że to przestrzeń bezpieczna dla ptaków i wolna od większych ptasich drapieżników.