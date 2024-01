Tarot na 16 stycznia 2024 r. dla wszystkich znaków zodiaku od wróżki Diany

Tarot na dziś dla Barana

Karta: 7 Kielichów

W życiu prywatnym ktoś ma nadzieję, że zwrócisz na niego uwagę i przestaniesz ignorować sygnały. Możesz wciąż pozostawać pod wrażeniem jakiegoś zdarzenia z przeszłości, mieć nadzieję na czyjś powrót. Życie jednak toczy się dalej. Nie ma co przesypiać dnia, marnować teraźniejszości na bujanie w obłokach. W finansach ktoś oferuje ci wyjście z sytuacji. W zdrowiu uwaga na problemy z krążeniem.

Reklama

Tarot na dziś dla Byka

Karta: 3 Mieczy

W życiu prywatnym ktoś ma nadzieję, że przyzwolisz na lecznicze działanie czasu. Rany kiedyś się przecież goją. A jeśli zostały poprawnie oczyszczone, przestają doskwierać. W finansach możliwy będzie trudny układ, na który musisz przystać. W zdrowiu uwaga na zatrucia.

Sprawdź swój horoskop dzienny

Tarot na dziś dla Bliźniąt

Karta: 2 Kielichów

W relacjach prywatnych ciesz się miłością, przyjaźnią, zaufaniem. Nie pytaj o przeszłość, nie zastanawiaj się nad przyszłością. Dbaj o siebie, o swoje bezpieczeństwo, jednak nie myśl zbyt długo, ile cię będą te kontakty kosztowały. Każda relacja jest przygodą. Przeżywając ją, poznajemy siebie o wiele lepiej. W finansach możesz znaleźć kreatywnego wspólnika. W zdrowiu uwaga na narządy parzyste.

Tarot na dziś dla Raka

Karta: Królowa Denarów

W relacjach osobistych ktoś liczy, że pokażesz mu jakąś prawdę o sobie. Tamta osoba nie potrzebuje, by spełniać jej życzenia, zgadywać myśli. Nie chce ona być z kimś, kto zaprzecza sobie, aby tylko się dostosować. Musicie być dopasowani naturalnie i dążyć do zacierania różnic bez większych tarć. W finansach możesz mieć rozmowę z kobietą życzliwą, ale konkretną. W zdrowiu uwaga na palce u rąk.

Tarot na dziś dla Lwa

Karta: As Kielichów

W życiu prywatnym z odwagą i wdzięcznością przyjmij to, co ktoś ci oferuje. Nie wzbraniaj się, nie kryguj. Nie wyobrażaj sobie, że za chwilę ukochana osoba odkryje o tobie jakąś kompromitującą "prawdę" i odejdzie. Ludzie wiedzą o nas niekiedy znacznie więcej, niż sądzimy, a nasze wady nie obchodzą ich tak bardzo. W finansach może skapnąć ci coś dobrego. W zdrowiu uwaga szczególnie na serce.

Zdjęcie Wszystko o znakach zodiaku / 123RF/PICSEL

Tarot na dziś dla Panny

Karta: 6 Mieczy

W relacjach osobistych ktoś liczy, że zaakceptujesz tymczasowość waszego związku. Druga strona musi poukładać sobie wiele spraw po wielkiej emocjonalnej rewolucji. Ma również bagaż doświadczeń, a także zobowiązań. Jeśli ty nie musisz nikim się opiekować, trudno ci będzie zrozumieć tamto dystansowanie się. W finansach możliwe zyski dzięki pośredniczeniu. W zdrowiu możliwa wizyta w szpitalu.

Tarot na dziś dla Wagi

Karta: 7 Kielichów

W życiu prywatnym ktoś liczy, że wykorzystasz swoją kreatywność, by odnaleźć się w niekonwencjonalnej sytuacji. Twoja rodzina może wyglądać zupełnie inaczej niż familie znajomych. Możesz też odnaleźć szczęście w zupełnie innym miejscu niż się obecnie spodziewasz. Nie obawiaj się tego. W finansach szykuje się kilka propozycji. Wybieraj z namysłem. W zdrowiu uwaga na zatrucia, bóle z przejedzenia.

Tarot na dziś dla Skorpiona

Karta: Giermek Mieczy

W życiu prywatnym ktoś liczy, że po prostu dasz się ponieść. Świat jest pełen zasadzek - to prawda. Nie da się jednak w pełni nim zachwycić, jeśli chodząc, nieustannie patrzysz pod nogi. Już lepiej rozglądać się na boki i dać czasu sercu wystukać optymalny rytm marszu. W finansach uwierz w swoje umiejętności oraz doświadczenie. Odrobina bezczelności bywa konieczna. W zdrowiu uwaga na biodro.

Czytaj również: W lutym czekają ich ogromne zmiany. Nie tylko przypływ gotówki

Tarot na dziś dla Strzelca

Karta: 3 Buław

W relacjach osobistych ktoś w pełni wspiera twoje marzenia i życzy ci totalnej niezależności. Zakończenie lub otwarcie związku nie będzie teraz problemem. Szykują ci się też raczej nieformalne kontakty, podczas których nie padnie żadna deklaracja. Możliwe, że spotkasz fascynującą osobę w podróży. W finansach możesz udać się na wyprawę, która wzbogaci cię i nauczy wiele. W zdrowiu uwaga na żylaki.

Tarot na dziś dla Koziorożca

Karta: Diabeł

W relacjach prywatnych ktoś liczy, że staniesz się dla niego wymówką, by zerwać dotychczasowe zobowiązania, podążyć za własnym pragnieniem. Kto wie, może i tobie sprawiłaby taka rewolucja przyjemność? Wiedz natomiast, że nie spotkałby się wasz związek z akceptacją otoczenia. W finansach ktoś może namawiać cię do zaangażowania się w trefny biznes. W zdrowiu uwaga zwłaszcza na wysoką gorączkę.

Tarot na dziś dla Wodnika

Karta: 7 Buław

W życiu prywatnym ktoś liczy, że przestaniesz się wsłuchiwać w głos kompleksów. Zamiast walczyć nieustannie z tymi, co cię krytykują, idź do przodu i żyj swoim najlepszym życiem. Najlepszą zemstą jest sukces. Jeśli ktoś uparł się, że nie będzie cię lubił, to nie nakłonisz go do zmiany zdania. W finansach trzeba będzie dyskutować z marudnymi i nieprzekonanymi. W zdrowiu uwaga szczególnie na język.

Tarot na dziś dla Ryb

Karta: Słońce

W kontaktach osobistych ktoś liczy, że wytyczysz własną ścieżkę. W nowy związek wejdź z entuzjazmem i bez uprzedzeń. Każdy z nas ma jakąś przeszłość. Nie ma co rozliczać obecnych partnerów z błędów poprzedników. Ludzie oraz okoliczności są już zupełnie inne. Nastał nowy dzień, wykorzystaj go do maksimum. W finansach możesz mieć dobre układy z mężczyznami. W zdrowiu uwaga zwłaszcza na serce.