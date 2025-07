Niemieccy naukowcy wpadli na to trochę przypadkiem. Wystawiając ssaki laboratoryjne na działanie różnych dźwięków, próbowali sprawdzić, które dźwięki będą stymulować rozwój mózgu. Porównywano: biały szum, muzykę klasyczną, odgłosy szczeniąt i całkowitą ciszę. Wyniki zaskoczyły wszystkich, okazało się bowiem, że to ostatnie, jako jedyne, powodowało trwałe zmiany neurologiczne związane z neurogenezą . - Odkryliśmy, że na tym etapie tylko grupa Silence wykazywała zwiększoną liczbę komórek BrdU-dodatnich, podczas gdy wszystkie pozostałe grupy były nieodróżnialne od grupy kontrolnej Ambient" - poinformowali badacze. W ciszy nasz mózg się rozwija . W hipokampie nowe neurony pojawiły się już po kilku dniach ekspozycji na całkowitą ciszę.

- Po kilku dniach ciszy ośrodki emocjonalne mózgu mogą komunikować się sprawniej, co pozwala ludziom lepiej dostrzegać wczesne oznaki stresu emocjonalnego i reagować na nie z większą jasnością - udokumentowali badacze. Uczestnicy zgłaszali stabilniejszy nastrój, mniej przesadnych reakcji i zwiększoną odporność na codzienne stresory . Wielu z nich przyznawało, że nie czuli się tak dobrze od lat, a to nie wszystko, bowiem także odczucia sensoryczne uległy znacznej poprawie. Uczestnicy zgłaszali, że kolory wydawały się bardziej żywe, smak potraw bardziej złożony, a doznania fizyczne bardziej szczegółowe . Niektórzy opisywali doświadczanie otoczenia z dziecięcym zachwytem, jakby wszystko widzieli i czuli z nową percepcją.

Warto zacząć od 20 do 30 minut całkowitej ciszy dziennie, by z biegiem czasu dojść do pełnego czasu. Zalecane dwie godziny dziennie nie muszą trwać jednym ciągiem, możesz śmiało rozłożyć to na 2-3 sesje dziennie. Pamiętaj o możliwości zakupu słuchawek redukujących dźwięki, porozmawiaj także z domownikami, by okazali ci wsparcie (a może towarzystwo?) podczas wyciszania. Pozytywne zmiany, które nastąpią w twoim mózgu, z pewnością będą najlepszą rekomendacją do relaksu i wsłuchania się w siebie.