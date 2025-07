Kim jest Ania Bardowska?

Ania Bardowska popularna stała się w 2015 roku, kiedy to wzięła udział w programie "Rolnik Szuka Żony" i znalazła miłość u boku rolnika - Grzegorza Bardowskiego. Zdobyła się na odwagę, aby napisać do niego list, który natychmiast skradł serce mężczyzny. Dziś już od kilku lat jest szczęśliwą żoną oraz mamą. Bardowska poza tym że zajmuje się domem, od dłuższego już czasu prowadzi konto w mediach społecznościowych, gdzie regularnie dzieli się swoją codzienności. Nie brakuje tam zdjęć czy filmików w towarzystwie rodziny, kadrów z wakacji i innych emocjonujących wydarzeń. 33-latka zamieszcza w sieci także przepisy na różnego rodzaju wypieki i przekąski, które cieszą się ogromnym zainteresowaniem wśród followersów. Ostatnio np. furorę zrobiło to, co Bardowska wyjawiła na temat jej sposobu na idealne w smaku ogórki kiszone. Będziecie zaskoczeni, co dodaje do nich żona znanego rolnika.

Ania Bardowska z "Rolnik szuka żony" zrobiła furorę przepisem na ogórki. Ten sekretny składnik dodaje do każdego słoika

Ania Bardowska ze swoimi obserwatorami na Instagramie jest w stałym kontakcie. Codziennie zamieszcza tam InstaStories, gdzie pokazuje, co robi danego dnia. Ostatnio jej czas pochłonęło przygotowywanie kiszonek - przy okazji pokazała co oprócz liści laurowych, ziela angielskiego, chrzanu, kopru czy czosnku dodaje do nich, aby smakowały doskonale. Ku zdziwieniu internautów pokazała drzewo wiśni i ujawniła, że jego liście to sekretny składnik, bez którego nie wyobraża sobie kiszenia ogórków.

Warto pamiętać o wszystkich zasadach kiszenia ogórków, by wyszły idealne ROMAN BUDNYI 123RF/PICSEL

Dlaczego warto dodać liście wiśni do kiszonych ogórków?

Nie każdy o tym wie, ale liście wiśni to coś, co zdecydowanie warto dodać do słoików z ogórkami z dwóch względów:

Za sprawą garbników zapewniają one warzywom twardość i chrupkość (zapobiegają one rozbijaniu się pektyn)

Wzbogacają smak kiszonek

Ania Bardowska na relacjach pokazała ponadto kilka szczegółów dotyczących prawidłowego przygotowania składników do kiszenia - m.in. jak myć słoiki, a także jak obierać czosnek. Liście wiśni wkłada razem z pozostałymi dodatkami - po 1 sztuce na każdy słoik.

Dodajecie liście wiśni do swoich kiszonek? A może w tym roku zrobicie to po raz pierwszy?

