Powiedz mi jak śpisz, a poznasz zagrożenie zdrowotne?

Nie od dziś wiadomo, że aby porządnie się wyspać, należy unikać jedzenia tuż przed położeniem się do łóżka, wyłączyć wszelkie urządzenia emitujące dźwięk, zapewnić optymalną temperaturę w sypialni oraz zapewnić sobie zaciemnienie pomieszczenia, w którym zamierzamy udać się na wypoczynek nocny. Mimo to, coraz więcej z nas bez większych problemów zasypia podczas oglądania filmu czy serialu, podczas scrollowania, gdy ekran smartfona oświetla naszą twarz albo nie wyłączając lamp na stoliku nocnym. Okazuje się, że takie praktyki mają znaczący wpływ na nasze zdrowie, metabolizm, ryzyko wystąpienia poważnych chorób, a także ogólnie na wytrzymałość i samopoczucie. Naukowcy postanowili zbadać dokładnie korelację pomiędzy narażeniem na źródła światła podczas snu a stanem naszych organizmów, a ich wnioski mogą zjeżyć włos na głowie.

Insulinooporność

Pierwsze z badań, opublikowane na łamach Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) wykazało, że ekspozycja na światło podczas snu upośledza nasze funkcje kardiometaboliczne. Co to oznacza? Że u zdrowych osób dorosłych jedna noc umiarkowanej ekspozycji na światło (100 luksów) podczas snu zwiększa tętno w nocy, zmniejsza zmienność rytmu serca i zwiększa insulinooporność następnego ranka w porównaniu ze snem w słabo oświetlonym (<3 luksów) otoczeniu. Nawet jedna noc snu przy świetle mocno zaburza homeostazę glukozy, zwiększając insulinooporność.

Otyłość u kobiet

Kolejne badanie, tym razem z National Library of Medicine jednoznacznie wskazuje, że istnieje zależność pomiędzy spaniem przy źródle światła, nawet jeśli jest to tylko latarnia za oknem, a wystąpieniem otyłości u kobiet. Jak to możliwe? Naukowcy przeprowadzili badanie obejmujące ponad 40 tys. kobiet, dzieląc je na te śpiące np. przy włączonej lampce nocnej lub grającym telewizorze oraz te śpiące w całkowitej ciemności i mierząc ich obwody podczas obserwacji trwającej wiele miesięcy.

Zwiększenie ryzyka otyłości ma duży związek z tym, w jakich warunkach sypiamy Olga Yastremska, New Africa, Africa Studio 123RF/PICSEL

Wnioski mówią same za siebie: panie śpiące bez zapewnionej odpowiedniej ciemności w nocy przybierały na wadze średnio o ok. 5 kg, a ryzyko wystąpienia u nich otyłości było znacznie większe niż wśród pań dbających o ciemność w sypialni.

Choroby układu krążenia

Wyniki badania opublikowane na stronie medrxiv.com wskazują także na zależność narażenia na światło podczas snu i wystąpienia poważnych chorób układu krążenia. Naukowcy przebadali niemal 90 tys. osób dorosłych w wieku powyżej 40 lat, mierząc natężenie światła w ich sypialniach podczas odpoczynku specjalnymi urządzeniami, które ochotnicy zakładali na nadgarstki. Okazuje się, że narażenie na jaśniejsze światło w nocy wiązało się z wyższym ryzykiem wystąpienia choroby wieńcowej, zawału mięśnia sercowego, niewydolności serca, migotania przedsionków oraz udaru i to niezależnie od ustalonych czynników ryzyka sercowo-naczyniowego.

Tanie rozwiązanie na dobry sen

Ciekawe jest to, że nasz organizm odczytuje jako "źródło światła" nawet migające diody od routera wi-fi czy czerwoną niewielką kontrolkę, gdy telewizor jest wyłączony. Spokojnie, nie trzeba jednak zasłaniać ich każdej nocy, by uniknąć problemów zdrowotnych. Nie trzeba także inwestować sporej sumy w całkowicie zaciemniające okna zasłony czy systemy antywłamaniowe. Świetnym i tanim rozwiązaniem będzie inwestycja kilkunastu-kilkudziesięciu złotych w opaskę na oczy, która nie przepuszcza żadnego źródła światła, jest miękka i wygodna do spania w każdej pozycji i gwarantuje niezakłócony żadnym światłem sen.

Zakup opaski na oczy do spania może być doskonałym rozwiązaniem Canva Pro INTERIA.PL

Dobranoc!

Badania:

https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2113290119

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31180469/

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2025.06.20.25329961v1

