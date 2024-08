Wyjątkowy czas nadchodzi. Ten znak zodiaku będzie rządził

Pełnia Księżyca to najważniejsze wydarzenie w całym kalendarzu księżycowym, ale też nie bez znaczenia jest nów. To moment, kiedy Słońce i Księżyc są w koniunkcji, co oznacza, że znajdują się w tym samym miejscu na niebie, rozpoczynając nowy cykl księżycowy. To symboliczny początek także czegoś nowego i w naszym życiu.