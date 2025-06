Polska na własne oczy. Podróżuj z Interią

"Polska na własne oczy" to wakacyjna akacja redakcji lifestyle'owych Interii. Przez całe lato w wywiadach i reportażach chcemy pokazywać wam ciekawe zakątki naszego kraju i dostarczać podróżniczych inspiracji.

- Naszą ambicją jest prezentowanie nieoczywistego. Chcemy opisywać Polskę od mniej znanej strony odczarowywać stereotypy, zaskakiwać. Pokazywać, że nasz kraj ma do zaoferowania więcej niż to, co można znaleźć w popularnych zestawieniach typu "10 miejsc na wakacje w Polsce" - mówi Aleksandra Suława, team leaderka serwisów lifestyle. - Wakacje to czas przygód, zachęcamy więc czytelników, by tego lata dali sobie czas i przestrzeń na odkrywanie kraju, który - zadawało by się - znają jak własną kieszeń.

Tytuł "na własne oczy" zobowiązuje. Podając pomysły na wakacje w Polsce piszemy o miejscach, które sami odwiedziliśmy, obejrzeliśmy, sprawdziliśmy i uznaliśmy za godne polecenia. O wskazówki, rady i polecajki, pytamy też "lokalsów". W "Polsce na własne oczy" konsultujemy się z mieszkańcami regionów, lokalnymi pasjonatami, archeologami, leśnikami, przewodnikami, członkiniami kół gospodyń wiejskich, wszystko po to, by stworzyć dla was listy miejsc atrakcyjnych i nieoczywistych zarazem. Zastanawiasz się "dokąd na wakacje w Polsce"? Inspiracji poszukaj w naszych tekstach.

- "Polska na własne oczy" to pomysły na wakacje w Polsce, których nie znajdziesz w popularnych przewodnikach. Z naszych tekstów dowiesz się, jakie skarby oddaje gdańska ziemia, odkryjesz las w Lubuskiem, z którego grzyby wynosi się koszami, posłuchasz o tym, jak odnawia się siedlisko na Mazurach i jak żyje w najdłuższym bloku w Polsce - wylicza Aleksandra Suława.

Województwo lubuskie - kraina jezior i tajemnic

Polska na własne oczy - odwiedzamy Lubuskie INTERIA.PL

Województwo lubuskie rzadko bywa pierwszym wakacyjnym wyborem. A szkoda, bo jak udowadniamy w naszych tekstach, położony na zachodzie kraju region ma wiele do zaoferowania. - Szukamy miejsc, w których chcemy poczuć się wyjątkowo, przeżyć coś niezwykłego, a często pomijamy województwo, które daje nam to wszystko. Lubuskie to kraina lasów jak z baśni, jezior z krystalicznie czystą wodą, tras rowerowych z przepięknymi widokami, pałaców i zbytków z ciekawą historią i tajemnicą w tle, rozległych winnic Polskiej Toskanii. Można wymieniać i wymieniać, ale zamiast tego, polecamy wszystkim chociaż raz zaplanować wycieczkę właśnie tu, w Lubuskie - mówi Magda Weidner, mieszkanka województwa, współautorka tekstów w ramach akcji Polska Na własne oczy. - Gwarantujemy, że się nie zawiedziecie.

Czytając naszą lubuską odsłonę pomysłów na wakacje 2025, odkryjecie również "lubuskie Mazury", krainę ogrodowych krasnali w Nowej Soli oraz poznacie panią Elżbietę Tarłowską, która za dnia prowadzi niewielki wiejski sklepi, a nocą szyje widowiskowe suknie.

Szukasz inspiracji na lato? W Lubuskiem na pewno znajdziesz miejsce dla siebie.

Jezioro Niesłysz jest największym jeziorem Pojezierza Łagowskiego. To idealne miejsce na kąpiele i żeglowanie Mateusz Grochocki East News

Województwo pomorskie - zachwycające i nieznane

Polska na własne oczy - odwiedź z nami Pomorze INTERIA.PL

W pierwszym tygodniu wakacji w ramach akcji "Polska na własne oczy" zabieramy was na Pomorze. Wydawałoby się, że to region, którego nikomu nie trzeba przedstawiać, jedna z najpopularniejszych rodzimy destynacji turystycznych. Jednak my, szukając inspiracji na wakacje w kraju, opowiadamy o niej trochę inaczej. W tekście "Największe atrakcje w województwie pomorskim. Zaskakujące i nieznane" znajdziesz kilkadziesiąt pomysłów na to, jak spędzić czas nad Bałtykiem. - Pomorze to też unikatowe rezerwaty przyrodnicze pełne jezior i meandrujących rzek, skanseny, muzea i interesującą historię. Na odkrycie czeka kaszubska kultura i niderlandzkie wpływy na Żuławach. Szukasz najpiękniejszych miejsc na wakacje w Polsce? Wyrusz w podróż po krainie piasku, wiatru i wody - mówi Magdalena Kowalska, autorka tekstu.

Podpowiadamy również, że pomysłem na urlop na Pomorzu może być też odwiedzenie Słowińskiego Parku Narodowego, terapia morzem w Sopocie albo wycieczka pod najdłuższy blok w Polsce, czyli gdański Falowiec.

Gdańsk ma do zaoferowania wiele atrakcji 123RF/PICSEL

