Zaćmienie Księżyca to moment, w którym Ziemia znajduje się pomiędzy Słońcem a Księżycem, rzucając cień na jego powierzchnię. W astrologii ma ono jednak szersze znaczenie, już tylko ułożenie ciał niebieskich.

Symbolizuje kulminację pewnych procesów, ujawnienie ukrytych spraw, które do tej pory znajdowały się w cieniu oraz konieczność dokonania zmian. To czas refleksji nad przeszłością, zamykania starych rozdziałów i przygotowania się na nowe początki.

Zaćmienia często przynoszą nagłe i nieoczekiwane wydarzenia, które skłaniają nas do przemyśleń i transformacji. Okazję do tego wszystkiego będziemy mieć właśnie 14 marca, chwilę przed 8 rano czasu polskiego.

To czas na refleksję nad zdrowiem, rutyną i codziennymi nawykami. Mogą pojawić się impulsy do wprowadzenia zmian w stylu życia czy podejściu do pracy.