Nie masz pomysłu na szybki, sycący, smaczny i tani obiad? W takim przypadku warto przygotować racuchy, które nie wymają eksperckich, kulinarnych umiejętności. Jednak idealne racuchy to nie tylko sam smak, ale i konsystencja. Tę z kolei uzyskamy dzięki pewnemu składnikowi.

Co zrobić, by nasze racuchy były puszyste i delikatne? Warto sięgnąć po kefir, który kompletnie odmieni taki posiłek. Zatem do dzieła!

Racuchy na kefirze - składniki

2 jajka,

400 ml kefiru,

2 łyżki cukru pudru,

1 łyżka mleka w proszku,

1 łyżeczka proszku do pieczenia,

320 g mąki pszennej,

2 jabłka,

1 banan,

olej.

Racuchy na kefirze - przepis

Do miski wbijamy jajka, wlewamy kefir i wszystko dokładnie ze sobą mieszamy do uzyskania gładkiej masy. Następnie dodajemy cukier puder i mleko w proszku. W misce ląduje również mąka i proszek do pieczenia. Wszystkie składniki mieszamy ze sobą.

Jabłka i banana obieramy ze skórki i kroimy na małe kawałki. Pokrojone owoce dodajemy do naszego ciasta i ponownie mieszamy. Całość odstawiamy na 5 minut.

Na patelnię wlewamy olej i rozgrzewamy go do odpowiedniej temperatury. Na patelnię wykładamy po dwie, duże łyżki naszego ciasta i smażymy z obu stron do momentu, aż racuchy ładnie się zarumienią. Po usmażeniu racuchy przekładamy na ręcznik papierowy, by pozbyć się nadmiaru tłuszczu. Gotowe!

