Czy kasza kukurydziana jest tym samym, co polenta?

Polenta, znana w kuchni amerykańskiej i europejskiej, jest niczym innym jak kaszą kukurydzianą. Powstaje z rozdrabniania ziaren kukurydzy na bardzo małe cząstki, co sprawia, że może być wykorzystywana w kuchni na wiele sposobów. Można ugotować ją na sypko oraz sprawić, by była zwarta w taki sposób, by kroić ją nożem. Niezależnie od tego, jaką strategię kulinarną obierzemy, trzeba przynajmniej rozważyć jej zastosowanie w kuchni, a z całą pewnością się nie rozczarujemy. Warto przyjrzeć się temu, co kasza kukurydziana oferuje.

Czy kasza kukurydziana jest zdrowa?

Żółta kasza kukurydziana ma nieco słodkawy smak, ale nie musi być propozycją deserową OlgaKriger 123RF/PICSEL

Jeśli ktoś zastanawia się, czy kasza kukurydziana jest zdrowa, spieszymy z odpowiedzią. Jak najbardziej: są na to twarde dowody. Wystarczy spojrzeć na to, co kasza kukurydziana oferuje.

Ten rodzaj zboża to przede wszystkim źródło witamin z grupy B - w szczególności tiaminy i niacyny - które dbają o sprawny metabolizm, ale także działają całościowo na organizm. Do tego w kaszy kukurydzianej znaleźć można witaminy rozpuszczalne w tłuszczach: A oraz E. Ten duet działa najlepiej na skórę, ponieważ szybko ją regeneruje i opóźnia procesy starzenia, np. poprzez niwelowanie drobnych zmarszczek. Nie zapominajmy, że te obie witaminy zaliczane są do silnych przeciwutleniaczy, czyli substancji, które redukują ilość wolnych rodników: one z kolei doprowadzają do chorób cywilizacyjnych, kumulują toksyny oraz sprawiają, że komórki szybciej się starzeją.

Kasza kukurydziana oferuje więcej, ponieważ jest również bogata w:

selen - dba o odporność,

magnez - idealny na kondycję serca oraz mózgu,

potas - działa korzystnie na układ krążenia,

fosfor - odpowiada za gospodarkę wapniową ciała,

cynk - zbawienny dla odporności oraz skóry, włosów i paznokci.

Czy kasza kukurydziana ma wysoki indeks glikemiczny?

Z kaszy kukurydzianej można przygotować tradycyjną polentę DENIORIGACCI 123RF/PICSEL

Wiemy już, że kasza kukurydziana jest zdrowa, ale nie przez wszystkich może być spożywana bezkarnie. Szczególnie uważać na nią powinni diabetycy, ponieważ to źródło węglowodanów złożonych. Sprawia to, że kasza kukurydziana ma średni indeks glikemiczny (IG = 70), dlatego można ją wprowadzić z rozwagą oraz pilnować skoków glukozy w organizmie.

Ponadto kasza kukurydziana jest cenna w diecie, ponieważ nie zawiera glutenu. Fakt ten powinny odnotować osoby cierpiące z powodu jego nietolerancji, alergii oraz borykające się z celiakią.

Oczywiście, można również spotkać się z informacją, że kasza kukurydziana zawiera także fityniany - czyli substancję antyodżywcze. Jest to oczywiście prawda, ale obróbka termiczna kaszy kukurydzianej oraz jej wcześniejsze wypłukanie sprawia, że produkt nie wyrządzi nam większej szkody, a wręcz przeciwnie - dostarczy cennych substancji.

Dobra wiadomość dla wszystkich, którym kondycja jelit leży na sercu i to dosłownie. Kasza kukurydziana to źródło błonnika pokarmowego, który nie tylko działa dobrze na tę część układu pokarmowego (zwaną również "drugim mózgiem"), ale pomaga w redukcji zbędnych kilogramów. Nie wolno zapominać o białku: cennym surowcu energetycznym, katalizatorze ważnych procesów zachodzących w organizmie oraz substancji poprawiającej odporność.

Jak się gotuje kaszę kukurydzianą?

Kaszę kukurydzianą warto przed gotowaniem wypłukać w zimnej wodzie Arina Habich 123RF/PICSEL

Wiemy już sporo na temat kaszy kukurydzianej, czas przekonać się, jak ją gotować, a także co z niej przygotować. Zanim jednak poznamy te tajniki jej przyrządzania, warto poznać jedną zasadę. Zanim kasza wyląduje w garnku, dobrze jest ją porządnie wypłukać. Dopiero po tej czynności możemy zabrać się za gotowanie.

Jak ugotować kaszę kukurydzianą? Wystarczy zapamiętać odpowiednie proporcje: na 1 szklankę kaszy, trzeba przygotować 2,5 szklanki wody.

Kaszę wrzucamy do garnka, zalewamy wodą i stawiamy na kuchence. Od momentu wrzenia wody gotujemy produkt przez około kwadrans na wolnym ogniu. Kaszę kukurydzianą należy często mieszać, aby nie przywarła do dna garnka.

Maria Niklińska: Sława i popularność powinny być stworzone dla dorosłych Katarzyna Zdanowicz INTERIA.PL