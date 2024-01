Horoskop tygodniowy na 29 stycznia - 4 lutego 2024 r. dla wszystkich znaków zodiaku przygotowała wróżka Anne.

Horoskop tygodniowy dla Barana

W tym tygodniu zapanuje szarość, nuda i rutyna. W pracy szef nie będzie traktował poważnie twoich pomysłów, a i ty przestaniesz się wysilać. Zajęte Barany nie do końca będą wiedziały, czego chcą i dokąd zmierza ich związek. Wolne zaś poznają kogoś, z kim relacja może przetrwać długie lata pod warunkiem, że sam z siebie wyjdziesz z inicjatywą rozwijania relacji. W weekend dobrze ci zrobi czas spędzony na wydarzeniach artystycznych.

Reklama

Horoskop tygodniowy dla Byka

Zimowa aura przeniesie kilka zmiennych sytuacji. W pracy nie za bardzo będziesz miał ochotę do aktywnego działania, ale los cię do niego zmusi. Zajęte Byki będą szczere w uczuciach, aby pokazać partnerowi, że ich miłość nie jest tylko grą pozorów. Wolne zaś będą bardzo wybredne i szybko będą dyskwalifikować na randkach. W weekend czas wolny będziesz wolał spędzić przed telewizorem.

Sprawdź też swój horoskop dzienny

Horoskop tygodniowy dla Bliźniąt

W tym tygodniu wiele spraw ułoży się po twojej myśli. W pracy dobrze będą ci szły interesy, chociaż możesz mieć wrażenie, że na Twojej drodze stają coraz to trudniejsi klienci. Zajęte Bliźnięta będą zaangażowane w poprawę jakości życia z partnerem, chociaż ten zacznie ich niespodziewanie rozliczać z każdej złotówki. Wolne zaś poznają kogoś charyzmatycznego, ale jednocześnie upartego we własnych poglądach.

Horoskop tygodniowy dla Raka

Aura tego tygodnia zachęci cię do rozwoju zawodowego. W pracy będziesz czynił takie kroki, aby ulepszyć przyszłość. Zajęte Raki mogą spodziewać się więcej adoracji ze strony partnera. Wolne zaś raczej nie będą miały powodzenia w miłości. W weekend będzie szansa zabawy w doborowym towarzystwie, warto z niej skorzystać nawet jeśli nie masz nastroju do zabawy. To szybko się zmieni!

Zdjęcie Wszystko o znakach zodiaku / 123RF/PICSEL

Horoskop tygodniowy dla Lwa

W tym tygodniu kłopoty finansowe i urzędowe będą budzić twoje emocje. W pracy nie daj się sprowokować do zbędnej wymiany zdań, bo i tak niczego dobrego to nie przyniesie. Zajęte Lwy zaczną się martwić o los swojego związku, dlatego też zaplanują weekendowy odpoczynek we dwoje. Wolne zaś mimo tego, że będą intensywnie poszukiwać miłości, to nie poznają nikogo, na kim warto zawiesić oko w ich mniemaniu.

Horoskop tygodniowy dla Panny

Zimowa aura sprzyjać będzie otrzymywaniu dobrych wiadomości. W pracy ktoś młody i kreatywny chętnie pomoże ci w pozbyciu się zaległości. Zajęte Panny będą starały się o wsparcie partnera, ale jakoś marnie im to pójdzie. Wolne zaś chętnie wybiorą się na randkę z adoratorem poznanym w sieci. W weekend wyśpij się, a popołudnie poświęć na zabawę. Śmiało idź na imprezę!

Sprawdź też: Horoskop dla emerytów na 2024 rok. Co czeka seniorów? Odpowiada wróżka Aira

Horoskop tygodniowy dla Wagi

W tym tygodniu przestawisz myślenie na nowe tory. W pracy poczujesz potrzebę, aby wybić się i zacząć żyć własnym kreatywnym życiem zawodowym, a nie realizować cudze scenariusze. Zajęte Wagi zerwą z rutyną i zapragną zrobić coś wyjątkowego dla relacji. Wolne zaś zaczną spotykać się z kimś, kto będzie testował ich determinację.



Horoskop tygodniowy dla Skorpiona

Aura tego tygodnia pozwoli ci na większy odpoczynek. W pracy niewiele będzie się działo, a być może i ty będziesz na jakimś urlopie. Zajęte Skorpiony powinny uważać na swoje impulsywne emocje, bo mogą narobić sobie kłopotów i zerwać relacje, na której im zależy. Wolne zaś muszą być ostrożniejsze w poznawaniu nowych osób, bo mogą paść ofiarą czyjeś manipulacji. Weekend sprzyjał będzie relaksowi w basenie.

Horoskop tygodniowy dla Strzelca

Zimowa aura przyniesie więcej pozytywnego nastroju. W pracy doskonale poradzisz sobie z najtrudniejszymi zadaniami i nie pojawią się żadne zaległości. Zajęte Strzelce będą się bawić z partnerem w ciepło - zimno, co szybko doprowadzi do konfliktowych sytuacji. Wolne zaś mogą liczyć na randki z kimś, kto naprawdę coś do nich poczuje. W weekend unikaj impulsywnych zakupów w sieci.

Horoskop tygodniowy dla Koziorożca

W tym tygodniu zadbaj o to, aby dobrze rozporządzać swoim czasem. W pracy ciągle będzie ci się śpieszyło, a i tak z niczym nie wyrobisz się na czas. Obowiązki mogą zacząć cię przytłaczać. Zajęte Koziorożce będą dostrzegać i rozpoznawać zalety partnera, których do tej pory nie widziały. Wolne zaś poznają kogoś, kto może jest zabawny, ale jedynie co im zaoferuje, to złudne obietnice.

Horoskop tygodniowy dla Wodnika

Aura tego tygodnia okaże się przytłaczająca dla spraw miłosnych. Zajęte Wodniki będą unikać obecności partnera, który nieustannie będzie ich irytował swoimi przesłuchaniami. Wolne zaś poznają kogoś przy kim poczują się spełnione, ale nie będą pewne czy chcą rezygnować ze swojej wolności. W pracy nie migaj się od zaległych zadań, tylko weź się za robotę, a szef nie będzie się ciebie czepiał.

Horoskop tygodniowy dla Ryb

Już od samego poniedziałku będziesz skupiał się na odnalezieniu celów zawodowych. W pracy będziesz poszukiwał inspiracji, które mają ci przynieść nowe kreatywne podejście do wielu zadań. Zajęte Ryby staną się bardziej leniwe i czas wolny będą wolały spędzić samotnie w domowym zaciszu niż w towarzystwie partnera. Wolne zaś umówią się na randkę z kimś, kto okaże się kiepskim materiałem na stały związek.

Polecamy też: Horoskop partnerski - najlepsze męskie cechy wg znaku zodiaku

***