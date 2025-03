Jeżeli należałoby wybrać tylko jeden znak zodiaku, który ma rękę do pieniędzy, zdecydowanie byłby Koziorożec. To osoby, które urodziły się między 22 grudnia a 19 stycznia. Są to osoby wyjątkowo ambitne i cierpliwe, więc potrafią długo wyczekiwać swojego sukcesu. Konsekwentnie dążą do finansowych celów. Nigdy nie polegają na szczęściu lub farcie - uważają to za bezsens i stratę swojego czasu. Uważają, że życie jest w ich rękach i są odpowiedzialni za wszelkie błędy oraz porażki. Nie powierzają swoich zadań woli wszechświata. Ich zdolności do pomnażania majątku wynika między innymi z ciężkiej pracy, przemyślanych decyzji oraz doskonałej organizacji.