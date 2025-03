Oczywiście w życiu nie do końca jest według tego typu schematów - najczęściej mamy do czynienia z prawdziwym miksem cech. Niektóre ze znaków, ze względu na swoją żywiołową naturę uchodzą również za takie, które nie gryzą się w język.

W tym gronie znajdują się Bliźnięta . Znak ten jest rządzony przez Merkurego i słynie ze zmiennego temperamentu. Osoby spod znaku Bliźniąt są żywiołowe, ciekawe świata i łatwo nawiązujące kontakt z ludźmi. Do tego są towarzyskie i potrafią zarażać pozytywną energią. Z drugiej strony zdarza im się też podejmować nieprzemyślane decyzje.

Zodiakalne Bliźnięta to mistrzowie dyskusji

Zodiakalne Bliźnięta to mistrzowie dyskusji 123RF/PICSEL

Nie gryzie się w język. Znak zodiaku, który od razu mówi co myśli

Jeżeli zauważą, że ktoś krzywdzi cię swoim zachowaniem lub ty zachowujesz się wobec nich czy innych osób nie fair, z pewnością wytkną ci to z matematyczną precyzją. Nie dla własnej satysfakcji, ale po to, byś zrozumiał pewne rzeczy. Dla nich sprawy komplikujące codzienne życie są najzwyczajniej bez sensu. Zgodnie z ich dewizą życiową lepiej nie tracić cennego czasu na konflikty czy relacje pozbawione jakiejkolwiek przyszłości.

Jeżeli zauważą, że wahasz się z podjęciem decyzji - po przedstawieniu swojego punktu widzenia na pewno spróbują ci doradzić. A to wszystko w myśl zasady, że dobrze jest być szczerym.

Bliźnięta mają jednak skłonność do tego, by komentować czyjeś życie bez pytania. To może niektórych naprawdę drażnić, ponieważ osoby spod tego znaku zachowują się wówczas jakby zjadły wszystkie rozumy. Tak naprawdę pod tą powierzchnią kryje się chęć pomocy - niestety, takie komentarze mogą czasami budzić wątpliwości. Zwłaszcza, że Bliźnięta, gdy tylko poczują wiatr w żagle, mogą kontynuować dany temat w nieskończoność.