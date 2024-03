W numerologii za konkretnymi godzinami mają skrywać się określone przesłania. Od jakiegoś czasu zdarza ci się sprawdzać godzinę i trafiać na tę samą? Być może to tzw. godzina lustrzana. O co w niej chodzi?

Godzina lustrzana: co to takiego

Godzina lustrzana jest określana mianem godziny równej lub anielskiej. Zgodnie z zasadami numerologii, to właśnie w niej zawarty jest przekaz związany z miłością. Do godzin lustrzanych zaliczamy godziny takie jak 11:11, 15:15 czy 10:10.

10:10 - Przesłanie zawarte w tej godzinie wiąże się z bliskimi osobami. To znak, by wyciągać wnioski i przemyśleć, jak relacje wyglądają w rzeczywistości. Niezależnie od decyzji, los będzie cię wspierał w podejmowanych działaniach.

13:13 - Poprzez tę godzinę los pragnie ci przekazać jedno: nie czekaj. Plany i cele należy realizować, a nie chować do szuflady. To znak od losu, który chce zmotywować cię do działania. Lepiej go nie lekceważ: niewykorzystane szanse lubią się mścić.