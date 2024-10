Baran

Człowiek urodzony pod znakiem Barana to urodzony przywódca. Uwielbia "stawiać na swoim", kierowanie innymi ma dosłownie we krwi, a odwaga pozwala mu śmiało podejmować wyzwania i zyskiwać szacunek. Baran jest silny, zdecydowany, kreatywny i uparty - gdy już sobie coś postanowi, nie zejdzie tak łatwo z raz wytyczonej ścieżki.



Baran odczuwa też silną potrzebę rywalizacji i niczego się nie boi. Idealne więc będą dla niego np. sztuki walki i sporty siłowe.

Byk

Zodiakalny Byk posiada jasno wytyczone cele, lubi planować i wszystkie swoje zadania podporządkowuje harmonogramowi. Jest cierpliwy, wytrwały i pracowity, więc zazwyczaj udaje mu się osiągnąć wszystko, co sobie zaplanuje. Byk rzadko popełnia błędy, bo jest bardzo wnikliwy i zawsze wszystko dokładnie analizuje - jego rzetelność i dokładność są naprawdę imponujące.

Byka wyróżnia ogromna cierpliwość i precyzyjność, więc świetnie odnajdzie się np. we wspinaczce.

Bliźnięta

Bliźnięta są wyjątkowo witalne, pełne energii, inteligentne i mocno zmotywowane. Charakteryzuje je wrodzona ciekawość świata, zamiłowanie do podróży i otwartość. Bliźnięta nie wiedzą co to nuda i zarażają swoją dobrą energią innych ludzi. Są zaskakująco otwarte na nowe idee i chętnie je zgłębiają. Wciąż potrzebują nowych wrażeń i doznań, a same zaskakują świat świeżymi pomysłami. Nie znoszą rutyny, za to kochają dreszczyk emocji, a w ich towarzystwie nie sposób się nudzić.

Bliźnięta powinny spróbować swoich sił w biegach OCR w stylu Runmagedon, które będą dla nich prawdziwym wyzwaniem.

Rak

Rak to jeden z najbardziej skomplikowanych znaków zodiaku - jest bardzo nieśmiały, wycofany i brakuje mu odwagi, jednocześnie bywa uparty, egocentryczny, chimeryczny i niepewny siebie. Rak nie wierzy w siebie, brak mu siły przebicia i odwagi. Jakby tego było mało, z góry szykuje się na najgorsze, świat widzi w ciemnych barwach i nie oczekuje od życia zbyt wiele.

Rak z powodzeniem może spróbować sił w sportach zespołowych takich jak np. siatkówka czy piłka nożna. To pomoże mu otworzyć się na innych ludzi i czerpać od nich dobrą energię.

Lew

Osoba urodzona pod znakiem zodiakalnego Lwa jest pełna energii i aktywna - nie tylko w znaczeniu aktywności fizycznej, ale również zawodowej, towarzyskiej i kulturalnej. Lew bardzo lubi ludzi, jest otwarty na nowe kontakty, bezpośredni i obdarzony świetnym poczuciem humoru - nic dziwnego, że przyjaciele i bliscy łakną jego towarzystwa i ciągną do niego jak "pszczoły do miodu".

Lew jest też niestety próżny, egoistyczny i kocha być w centrum uwagi. Korzystne będą więc dla niego treningi tenisa lub squasha - gdy zwycięży "obrośnie w piórka", a przegrana zmotywuje go do większego wysiłku.

Panna

Panna lubi analizować i wyciągać wnioski, jest przy tym bardzo drobiazgowa i z łatwością zauważa szczegóły, które innym mogły umknąć. Jest pracowita, rzetelna i zawsze świetnie przygotowana, ale jej nadmierny perfekcjonizm i pedantyzm bywa często wadą, a w skrajnych przypadkach może przerodzić się nawet w chorobę i mocno utrudniać życie zarówno Pannie jak i jej bliskim.

Panna lubi swoje własne towarzystwo, więc może spróbować swoich sił w pływaniu, które dodatkowo odpręży ją i zrelaksuje.

Waga

Waga jest bardzo towarzyska. Uwielbia spotkania z rodziną i przyjaciółmi, nie boi się wyrażać swojej opinii, kocha słowne utarczki oraz przycinki i zawsze walczy o swoje zdanie. Ponieważ patronuje jej waga - symbol sprawiedliwości oraz dążenia do równowagi - Waga także dąży do balansu i zazwyczaj udaje się go jej osiągnąć.

Waga bywa jednak egoistyczna, skupiona na sobie, próżna i niezdecydowana, więc powinna spróbować sił w sportach zespołowych, wymagających współpracy.

Skorpion

Skorpion zaskakuje też olbrzymimi zasobami wewnętrznej energii. Jest bardzo silny, wytrzymały i odporny. Lubi wyzwania, szczególnie te trudne, a nawet dramatyczne. To dlatego, że cały czas targają nim mocne, intensywne uczucia - wciąż gdzieś gna, szuka odpowiedzi, a w głębi marzy nawet o tym, by rozwiązać wszystkie problemy świata.

Skorpion świetnie odnajdzie się w trudnych sportowych wyzwaniach takich jak np. triathlon.

Strzelec

Strzelec bardzo lubi się uczyć i wciąż poszerzać swoją wiedzę, kocha podróże, jest zabawny, wesoły i bardzo entuzjastyczny. Ten znak zodiaku to otwarty i spragniony nowych doświadczeń idealista, pełen ogromnej pasji. Kiedy już znajdzie w życiu swój cel i dyscyplinę, która żywo go zainteresuje, w pełni się jej odda i prawdopodobnie szybko odniesie sukces.

Strzelec może spróbować swoich sił w ju-jitsu - jeśli w pełni zaangażuje się w treningi, może pokochać ten sport na długie lata.

Koziorożec

Zodiakalny Koziorożec to zdecydowanie największy konserwatysta wśród wszystkich znaków. Nie lubi zmian, ceni sobie za to poczucie stałości i pewności. Mowa tu jednak o zmianach w świecie zewnętrznym, bo sam Koziorożec lubi nad sobą pracować i podejmuje się wyzwań, choć dostosowanie się do nowych warunków przychodzi mu zazwyczaj z trudem.

Koziorożec mocno ogranicza rozrywki w swoim życiu, jest za to bardzo wymagający, zarówno w stosunku do siebie jak i do innych. Dobrze odnajdzie się więc np. w praktyce jogi, która zawsze stawiać będzie przed nim trudne wyzwania.

Wodnik

Wodnika od dziecka interesuje to co nietypowe, niebanalne, niesprawdzone i nieodkryte. Jest ekscentryczny, niekonwencjonalny, czasem wręcz dziwaczny, ale jedno jest pewne - trudno przejść obok niego obojętnie, a czasem wręcz trudno mu się oprzeć.

Wodnik jest kreatywny i otwarty, lubi się uczyć i chętnie zgłębia nowe dziedziny wiedzy. Wodnik pragnie wciąż przeć do przodu i zmieniać świat. Jest niecierpliwy i uparty, a przy tym zapatrzony w siebie i zadufany.

Wodnik niewątpliwie zakocha się w treningach fitness i siłowych. Efekty, które będzie mógł na sobie podziwiać, mile połechcą jego ego.

Ryby

Zodiakalne Ryby to cierpiętnicy, niosący na krzyżu wszystkie problemy i zmartwienia tego świata. Mają dość niskie mniemanie o sobie, nie umieją docenić swoich zalet i mocnych stron, za to mocno skupiają się na wadach i niedostatkach. Są też dość zazdrosne, bo zamiast skupić się na sobie i swoim bogactwie, patrzą na sukcesy innych, jeszcze bardziej pogrążając się w smutku.

Szkoda, bo Ryby posiadają wiele zalet i artystyczną naturę, którą wciąż rozwijają. Nic dziwnego, że wśród Ryb jest mnóstwo aktorów, pisarzy, malarzy czy muzyków.

Ryby świetnie czują się w wodzie, więc na pewno pokochają pływanie i nurkowanie, które pomoże im choć na chwilę znaleźć się w innym świecie.

Znaki Zodiaku. Przyjaźnie, które trwają wiecznie Interia.tv