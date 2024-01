Zodiakalny Koziorożec - wiecznie młoda babcia

Zodiakalny Koziorożec kocha swoje wnuki nad życie. Spędza z nimi każdą wolną chwilę, chociaż jak wiemy, ambitne to zodiaki i nawet dwa lata przed emeryturą nie zwalniają tempa, wypełniając swoje kalendarz po brzegi. Jak już wiedzą, że odwiedzą ich najmłodsi członkowie rodziny, zawsze musi być plan. Na szalone zabawy, oryginalne spacery, zwiedzanie, poznawanie świata. Koziorożce chcą zarażać swoimi pasjami, zachęcać do aktywności fizycznej. Uczyć, że z życia trzeba brać wszystko, co najpiękniejsze, ale nie bać się też porażek. Taka babcia to gwarancja dobre zabawy, braku nudy i wiecznej nauki. Ale jest coś jeszcze. Zodiakalne Koziorożce chcą pozostać wiecznie młode i chociaż rola babci bardzo im się podoba, jednak potrzebują czasu, aby się z nią oswoić, a samo słowo "babcia", które pada z ust znajomych, czy napotkanych osób, wywołuje u nich dreszcze. Od razu pojawia się w głowie, że ktoś ocenia ich wiek...

Zdjęcie Babcia Koziorożec - kocha podróże, spotkania z przyjaciółkami, dobrą zabawę / 123RF/PICSEL

Horoskop dla emerytów na 2024 rok. Ten czas będzie naprawdę wyjątkowy. Wróżka Aira zdradza szczegóły Babcia spod znaku Bliźniąt to wróżka. Taka wyjątkowa, niepowtarzalna. Swoje wnuki chce wprowadzić w magiczny świat. Wszystko potrafi zaczarować. I nawet jak na chwilę wkradnie się smutek, szybko znika za sprawą pięknych opowieści. Kreatywności takiej babci nie brakuje. Bliźnięta mają w sobie coś wyjątkowego, nie dość nie przyciągają ciekawych ludzi, to zawsze przytrafia się im coś, czego później inni zazdroszczą. Przebywając z taką babcią, nie ma opcji, że nie przytrafi wam się coś nietypowego, coś, o czym później sami, będziecie mogli opowiadać swoim wnukom. Bliźnięta mają też dar do wyczuwania potrzeb innych ludzi, wiedzą, co sprawi im radość, co doda pozytywnej energii. Często wpadają na spotaniczne pomysły i zapraszają na nietypowe wycieczki.

Babcia co maluje uśmiech. Jej znak zodiaku to Byk

Czujesz zapach świeżo upieczonego, drożdżowego ciasta? Wiesz, że na stoliku czeka już na ciebie ciepłe kakao. Bez względu czy masz 5,10 czy 35 lat? Musisz mieć babcię, której znak zodiaku to Byk. No nie zapomnijmy jeszcze o uśmiechu, który nie znika z jej twarzy, a dodatkowo maluje się na twojej. I pierwszym pytaniu, które z jej ust brzmi jak ukojenie: "Jak się masz wnusiu?". Jaka odpowiedź by nie padła, zawsze możesz liczyć na wysłuchanie. Babcia spod znaku Byka to idealna słuchaczka, ale i kompanka do ekstremalnych przygód. Planuje wycieczki, wiecznie chce próbować czegoś nowego. Nie zatrzymuje się na tym, że PESEL może już być granicą. Dla niej nie ma granic. Chce żyć, tak jak czuje, bawić się, na ile starczy jej sił. Seriale i bujany fotel nie są zdecydowanie dla niej. Deskorolka czy dobry festiwal muzyczny już bardziej.

Zdjęcie Babcie spod znaku Byka im starsze, tym znajdują w sobie więcej szaleństwa / 123RF/PICSEL

