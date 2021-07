Druga połowa czerwca i większa część lipca to czas Raków. To czwarty w kolejności znak zodiaku w kole horoskopu i patronuje mu Księżyc. Jego żywiołem jest Woda.

Osoby spod znaku Raka, a więc urodzone w okresie od 21 czerwca do 22 lipca, na ogół są wrażliwe, rodzinne i mają znakomitą intuicję, dzięki której dobrze radzą sobie w życiu i są w stanie uniknąć wielu kłopotliwych sytuacji.

Przypisuje im się również wiele innych pozytywnych cech, co zresztą jest w zrozumiałe, biorąc pod uwagę, że to niezwykle sympatyczne osoby, jednak zodiakalne Raki, na których symbolicznym piktogramie widnieją dwie zwinięte do środka pętle, mają o wiele więcej tajemnic, niż mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka. Co jeszcze można o nich powiedzieć?

Kobiety spod znaku Raka na ogół są opiekuńcze i rodzinne

Wady i zalety tego znaku Zodiaku

Jak już wcześniej wspomnieliśmy, zodiakalne Raki są troskliwe i wrażliwe, co sprawia, że często pomagają bliźnim w potrzebie.

Są to osoby empatyczne, czułe oraz gotowe nieść pomoc w wielu sytuacjach, którym można zaufać i powierzyć tajemnicę.

Zazwyczaj dają się poznać jako świetni rodzice, którzy wspierają swoje dzieci w każdym momencie ich życia. Niestety, to zarówno ich wada, jak i zaleta, ponieważ, jak wiadomo, nie wszyscy mają dobre intencje.

Niektórzy wykorzystują dobre serce osób spod tego znaku, a zranione Raki mogą mieć problem z zaufaniem przez dłuższy czas. Na pierwszy rzut oka nie dadzą po sobie poznać, że coś ich boli, jednak będą chowały uraz głęboko w sercu.

Ludzie urodzeni w czwartym z kolei znaku zodiaku, pomimo świetnej intuicji, niestety dość często nie potrafią postawić na swoim, a to dlatego, że mają dobre serce i bywają podatni na sugestie.

Raki w przyjaźni

Masz przyjaciela spod znaku Raka? Jesteś ogromnym szczęściarzem! Osoby spod tego znaku nie tylko potrafią znakomicie doradzić, ale również dochować tajemnicy, a to wcale nie jest takie oczywiste.

Dbają o relacje z innymi i nie dążą do tego, aby za wszelką cenę zawierać nowe znajomości, tylko pielęgnują przez lata kilka najważniejszych.

W przyjaźni stawiają na jakość, a nie ilość. Nigdy nie zostawiają bliskiej osoby w potrzebie. Potrafią się dobrze bawić, ale raczej nie należą do imprezowiczów. Od głośnych imprez w klubie, znacznie bardziej wolą domówki w niewielkim gronie znajomych.

Lojalność i wierność są wartościami, którymi kierują się osoby spod znaku Raka. W życiu zależy im m.in. na stabilizacji, więc tzw. "skoki w bok" to nie ich bajka

Zodiakalne Raki i ich związki miłosne

Osoby spod znaku Raka w życiu szukają stabilizacji, ponieważ cenią rodzinę oraz poczucie bezpieczeństwa ponad chwilowe porywy serca.

Nie stronią od czułych i romantycznych gestów, bo chcą, aby bliska dla nich osoba czuła się naprawdę wyjątkowo. W kole zodiaku plasują się w gronie tych znaków, które raczej nie są skłonne do skoków w bok.

Wyjątkiem może być sytuacja, kiedy partnerzy oddalają się od siebie i nie dbają o to, aby podsycać miłosny żar w związku lub zawiodą ich zaufanie.

Niezapominajka to jeden z kwiatów dedykowanych zodiakalnemu Rakowi

Raki jako dzieci

Dzieci urodzone pod znakiem Raka na ogół są ciche i nieco wycofane, ale nie zawsze. Nie stronią od rówieśników i chętnie nawiązują z nimi relacje, ale raczej nie przekrzykują się z innymi maluchami na placu zabaw, tylko trzymają się na uboczu.

Są spokojne, ale w środku buzują w nich emocje. Mogą być bardzo uzdolnione np. artystycznie, więc warto czujnie je obserwować.

Jeśli masz dziecko spod znaku Raka, pielęgnuj oraz doceniaj jego wrażliwość. Nie krytykuj go zbyt często, ponieważ wówczas może stracić pewność siebie i zamknąć się w sobie.

Na jakie choroby powinny uważać osoby spod znaku Raka?

Oczywiste jest to, że należy regularnie chodzić do lekarza i wykonywać profilaktyczne badania, jednak w ramach ciekawostki podajemy, każdy znak zodiaku ma według Astrologii dedykowane organy, na które powinien szczególnie uważać.

W przypadku zodiakalnych Raków warto zwrócić uwagę na różnego rodzaju guzki. Zwłaszcza w obrębie kobiecych narządów.

Z uwagi na to, że Raki mogą być nieco nadwrażliwe na różne sytuacje, częściej niż u innych znaków może występować skłonność do popadania w stany lękowe, nerwicę czy histerię.

Zwierzęta i rośliny, które współgrają z Rakami

Z uwagi na to, że Raki są niezwykle wrażliwe na cierpienie, zamiast rasowych pupili z rodowodem często przygarniają kundelki ze schroniska.

Ludzie spod tego znaku na ogół w domu mają nie jednego ani dwa, a całą gromadkę zwierzaków. Potrafią stworzyć rodzinę nie tylko dla swoich dzieci czy partnerów, ale również dla czworonogów.

Kochają psy i koty, ale w ich mieszkaniach można również zauważyć np. akwaria pełne kolorowych rybek lub innych zwierząt wodnych.

Jeśli zaś chodzi o rośliny często dedykowane Rakom - są to m.in. lilie wodne, kaktusy, niezapominajki czy peonie.

