Choć może wydawać się to prostym rytuałem, za tym gestem kryje się głęboka symbolika, odwołująca się do szczęścia, dobrobytu i duchowej oczyszczającej mocy wody.

Ten zwyczaj praktykowano także w dniu ślubu lub urodzin, aby zapewnić dobrobyt i powodzenie nowej drodze życiowej. Istotne według praw ezoteryki jest to, by w trakcie wykonywania tego rytuału mieć jasne intencje i przekonanie, po co to robimy.