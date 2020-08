Jedna z ulubionych zup z dzieciństwa. Nie bez przyczyny! Zachwyca kolorem, smakiem oraz aromatem. Wystarczy ją przygotować, podać i... czekać na zachwyty wszystkich domowników.

Składniki 5 buraków

100 ml koncentratu barszczu

1-2 marchewki

1 pietruszka

kawałek selera

1 cebula

1 ząbek czosnku

majeranek, tymianek

sól pieprz

2 ziarenka ziela angielskiego

2 listki laurowe

natka pietruszki, koperek

1-2 łyżki masła

300 ml śmietany 18 proc.

1. Cebulę i czosnek obieramy, oczyszczamy, kroimy drobno i szklimy na maśle.



1. Buraki, marchewki, pietruszkę i kawałek selera obieramy, myjemy, kroimy w kosteczkę. Wrzucamy do garnka razem z listkami laurowymi i zielem angielskim oraz podsmażonymi warzywami, zalewamy wodą i gotujemy pod przykryciem ok. 40 min.



2. Po upływie tego czasu doprawiamy zupę solą, pieprzem, majerankiem i tymiankiem, wlewamy koncentrat, gotujemy jeszcze 30 minut.



3. Hartujemy śmietanę - przelewamy ją do większej miseczki/garnuszka, dodajemy 3 łyżki zupy, mieszamy. Taką mieszankę wlewamy do garnka z gotującą się zupą stopniowo, bardzo wąską strużką. Próbujemy - w razie potrzeby doprawiamy. Gotujemy 10 min.



4. Do zupy możemy dodać np. fasolę z puszki (10 min. przed końcem gotowania) lub ziemniaki ugotowane osobno w osolonym wrzątku. Dekorujemy koperkiem lub/i natką pietruszki.