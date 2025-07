Kasza orkiszowa to nic innego jak produkt pochodzący ze starej odmiany pszenicy - orkiszu. Znana była już w starożytności, a w średniowieczu uznawano ją p okarm leczniczy. Święta Hildegarda z Bingen pisała o niej z wielkim uznaniem, wierząc, że wzmacnia ciało i ducha. Dziś, mimo że przez lata była zapomniana, wraca na stoły dzięki rosnącej świadomości żywieniowej. I bardzo dobrze, bo jest prawdziwą skarbnicą wartości odżywczych.

W 100 gramach suchych ziaren orkiszu znajdziemy aż 14,5 grama białka - to niemal tyle, ile w niektórych mięsach. Oprócz tego kasza orkiszowa dostarcza cennego błonnika, który usprawnia trawienie, a także wspomaga utrzymanie stabilnego poziomu glukozy we krwi. Co istotne, kasza orkiszowa ma niski indeks glikemiczny, dzięki czemu nie powoduje nagłych wahań poziomu cukru, szczególnie niebezpiecznych dla osób z insulinoopornością lub cukrzycą typu 2.