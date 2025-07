Maryna to kobieta o niezaspokojonej ciekawości świata i ludzi. Uwielbia podróżować i odkrywać nieznane miejsca. W wolnej chwili dużo czyta, by zgłębiać tajniki ludzkiej psychiki. Jest otwarta, przyjazna i zawsze chętna do pomagania innym. Życzliwość i niewymuszona empatia sprawiają, że ludzie do niej lgną. Natomiast ona sama czerpie radość z dzielenia się swoim czasem i wiedzą.