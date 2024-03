Odnosisz wrażenie, że ciągle na twoim talerzu lądują te same produkty? To częsty problem, przez brak pomysłu łatwo jest popaść w żywieniową rutynę. Z tego powodu warto mieć pod ręką niebanalne przepisy — proste i szybko w wykonaniu, które na nowo będą przynosić radość z samodzielnego przyrządzania posiłków.

Nie ograniczaj się do kładzenia na kromce sera czy szynki. Smarowidło do chleba z suszonymi pomidorami świetnie smakuje solo lub w towarzystwie serów oraz rukoli. Podawaj je do świeżej pajdy lub wykorzystaj do grzanek serwowanych na gorąco. Oto pomysł na przystawkę w iście włoskim stylu.