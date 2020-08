Zapach, który unosi się w kuchni podczas wypiekania bułeczek jest nie do podrobienia. Można je uzupełnić dowolnym nadzieniem - owocami, marmoladą, czekoladą albo posłodzonym twarogiem.

Zdjęcie Takie wypieki, wbrew pozorom, wcale nie są skomplikowane /123RF/PICSEL

Składniki 500 g mąki pszennej

2 jajka

50 g świeżych drożdży

1 szklanka mleka 3,2 proc.

1/2 szklanki cukru + 1 łyżeczka

1/4 szklanki oleju roślinnego (lub 100 g masła)

8 g cukru waniliowego (1/2 saszetki)

słoiczek ulubionej marmolady

1. W wysokiej szklance umieszczamy pokruszone drożdże, zalewamy 1/5 mleka (1/5 standardowej szklanki, ok. 50 ml), zasypujemy 1 łyżeczką cukru. Mieszamy trzonkiem drewnianej łyżki. Zakrywamy rozczyn ściereczką i pozostawiamy w ciepłym miejscu na ok. 15 min.



2. Wyrośnięty rozczyn przekładamy do większej miski, dolewamy resztę mleka, dodajemy przesianą mąkę, cukier, cukier waniliowy i olej (lub masło), wbijamy jedno jajko. Mieszamy. Z masy zagniatamy ręcznie ciasto. Powinno być sprężyste i odchodzić od ręki, co osiągnie się dzięki cierpliwemu wyrabianiu.



3. Wyrobione ciasto zostawiamy w misce, nakrywamy ściereczką, pozostawiamy do wyrośnięcia w ciepłym miejscu (na godzinę).



4. Wyrośnięte ciasto wyrabiamy kilka minut, przekładamy na stolnicę oprószoną mąką, rozwałkowujemy.



5. Dzielimy ciasto na kilka/kilkanaście kawałków, w każdym z nich umieszczamy marmoladę (łyżkę), zlepiamy tworząc bułeczki.



6. Blachę wykładamy papierem do pieczenia, bułeczki układamy jedną obok drugiej z niewielkimi odstępami (złączą się podczas wyrastania i pieczenia), zlepieniami do dołu. Przykrywamy je czystą ściereczką i pozostawiamy na ok. 20 min.



7. Do miseczki wbijamy drugie jajko, rozkłócamy je. Zdejmujemy ściereczkę, smarujemy bułeczki jajkiem, blachę z bułeczkami wstawiamy do piekarnika nagrzanego do 180 stopni i pieczemy ok. 20-25 min.