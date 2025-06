Kolorowe hortensje? Nie każdą można zmienić

Widok kwitnących hortensji w ogrodzie zawsze przykuwa wzrok i nie ma co się temu faktowi dziwić. Jeśli dobrze się nimi zajmujemy, to widok krzewów w pełnej krasie możemy podziwiać przez 120 dni w roku, co jest ewenementem w ogrodniczej skali. Wiadomo już, że można uprawiać różne gatunki hortensji. W sklepach ogrodniczych mamy do wyboru:

hortensję ogrodową,

hortensję bukietową,

hortensję pnąca,

hortensję krzewiastą.

Co prawda, wszystkie hortensje wyglądają czarująco, ale tylko ogrodowa nie dość, że kwitnie tak, że płatki mogą mieć różne kolory, to na dodatek jest możliwość ich zmiany.

Dlaczego hortensja ogrodowa kwitnie na różne kolory?

Choć istnieje kilka odmian hortensji, to tylko jedna kwitnie różnymi kolorami Nuwat Chanthachanthuek 123RF/PICSEL

Hortensja ogrodowa, jako jedna z nielicznych roślin, może zmieniać barwy swoich kwiatów. Wszystko zależy od tego, w jakiej glebie rośnie. Jeśli ziemia jest zasadowa, płatki przyjmują barwę różową. Jeśli zaś rośnie w kwaśnej, kwiaty są niebieskie.

Jeśli w takim razie zmienimy odczyn pH gleby, pod którą rosną hortensja ogrodowa, kwiaty mogą stać się niebieskie albo czerwone. Trzeba jednak robić to stopniowo, a na efekty czasem trzeba czekać.

Niebieskie kwiaty hortensji: kwaśne pH podłoża 4,5 - 5,5

Fioletowe kwiaty hortensji: pH podłoża 5,5 - 6,5

Różowe kwiaty hortensji: zasadowe pH podłoża 6,5 - 7,5

Jak zmienić kolor hortensji ogrodowej na różowy?

Zanim zaczniemy zmieniać kolory hortensji ogrodowej, trzeba uzbroić się w cierpliwość Daria Maksimova 123RF/PICSEL

Jeśli w naszym ogrodzie rosną hortensje ogrodowe o niebieskich kwiatach, a chcemy mieć różowe, trzeba zwiększyć pH gleby. Jak to zrobić? Najłatwiej zrobić to za pomocą wapna, które należy rozsypywać pod krzewami niewielką ilość surowca albo dodawać niewielką ilość do wody w trakcie podlewania. Zamiennie, można również stosować kredę albo popiół drzewny.

Jak zmienić kolor hortensji na niebieski?

Piołun, kora iglaków oraz torf: oto przydatne rzeczy w uprawie hortensji IRINA SCHMIDT 123RF/PICSEL

W przypadku gleb zasadowych, gdzie rosną różowe hortensje, trzeba zmniejszyć pH gleby. W jaki sposób? Tutaj możliwości jest wiele, ale zacząć można od ściółkowania hortensji korą sosnową, mchem, a także torfem, kompostem lub ziemią z lasu. Trzeba jednak wiedzieć jedno: zamiana koloru hortensji ogrodowej z różowej na niebieską jest procesem najbardziej czasochłonnym i może potrwać nawet kilka lat.

Możemy również skorzystać z ałunu potasowego: wystarczy 10 g specyfiku rozpuścić w 5 litrów wody i taką mieszanką podlewać hortensję ogrodową.

Uważaj, aby nie zniszczyć roślin

Choć ogrodniczy zabieg, jakim jest zmiana koloru hortensji ogrodowej, wydaje się banalny, to jednak trzeba uważać. Dlaczego? Ponieważ zbyt niskie albo zbyt wysoki poziom pH gleby nie są wskazane dla roślin. Wtedy cykl życiowy może nie tylko zostać zaburzony, ale na dodatek mogą utrudnić czerpanie substancji odżywczych z gleby przez korzenie. Dlatego każdą zmianę odczynu ziemi trzeba robić stopniowo i odpowiednio się przygotować. Wystarczy kupić odpowiednie testy do badania pH ziemi i na bieżąco go monitorować.

