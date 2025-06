Japończycy jedzą je cały czas. Regulują ciśnienie, wspierają serce

Zielone śliwki, znane również jako "erik" w Turcji i "ume" w Japonii, to owoce o wyjątkowych właściwościach odżywczych i zdrowotnych. Choć na pierwszy rzut oka mogą wydawać się niepozorne, ich skład i wpływ na organizm człowieka są imponujące. To owoce o niskiej kaloryczności, co czyni je doskonałym wyborem dla osób dbających o sylwetkę. W 100 gramach znajduje się zaledwie 46 kcal, możemy je zatem spożywać bez obaw o nadmiar kalorii .

W składzie zielonych śliwek dominują węglowodany, w szczególności cukry proste, które szybko dostarczają energii. Zawartość węglowodanów wynosi około 11 gramów na 100 gramów owocu. Pod względem zawartości witamin, zielone śliwki wyróżniają się szczególnie wysoką ilością witaminy C, która odgrywa kluczową rolę we wzmacnianiu układu odpornościowego i pełni funkcję silnego przeciwutleniacza . Na każde 100 gramów śliwek przypada około 9,5 mg tej witaminy.

Kompot z zielonych śliwek to orzeźwiający napój, który można pić zarówno na ciepło, jak i na zimno. Przygotujemy go, gotując owoce z dodatkiem wody, cukru i ulubionych przypraw. Zielone śliwki można również kisić, co nadaje im unikalny, lekko kwaśny smak. W tej postaci są wykorzystywane w Japonii gdzie są znane jako umeboshi. Te owoce można również dodawać do drożdżowych ciasta, kruchych tart czy placków. Na ich bazie przygotujemy także unikalne nalewki, lody i sorbety oraz desery na ciepło.