Jak bezpiecznie korzystać z klimatyzacji w domu?

Kluczowe jest regularne czyszczenie i wymiana filtrów w klimatyzatorach. Dzięki temu unikniemy zagrożenia związanego z wdychaniem pleśni, roztoczy czy innych alergenów. Specjaliści radzą też, by nie ustawiać zbyt niskich temperatur na urządzeniu - optymalnie powinno to być nie mniej niż 6 stopni względem temperatury na zewnątrz. Latem dobrze jest nie obniżać temperatury poniżej 23 stopni, co pozwoli nam uniknąć szoku termicznego.

To, co najbardziej może nam szkodzić w związku z klimatyzacją, to ustawienie nawiewu na siebie. Bezpośredni strumień powietrza z urządzenia ma temperaturę 5-14 stopni, co może być szkodliwe dla organizmu. Powietrze powinno się stopniowo rozchodzić po pomieszczeniu.

Czy klimatyzacja jest szkodliwa dla zdrowia?

Wciąż powszechne jest przekonanie, że przebywanie w klimatyzowanych pomieszczeniach powoduje anginę czy przeziębienie. Rzeczywiście - klimatyzacja sprawia, że powietrze jest suche, a przez to śluzówki dróg oddechowych stają się wysuszone i mogą być bardziej podatne na infekcje. Aby zminimalizować to ryzyko, warto inwestować w droższe urządzenia, w których można regulować stopień wilgotności powietrza. W przeciwnym wypadku warto co jakiś czas wyłączać urządzenie i wietrzyć pomieszczenie. Pomocne jest też regularne picie wody czy stosowanie kropli nawilżających do nosa.

Klimatyzacja niezdrowa dla astmatyków i alergików?

Klimatyzacja może być szczególnie niebezpieczna dla osób zmagających się z astmą i alergią czy nawracającym zapaleniem zatok, ale tylko jeśli urządzenie nie jest regularnie przeglądane i pielęgnowane. Czyszczenie filtrów przynajmniej dwa razy do roku minimalizuje największe zagrożenie, czyli obecność pleśni i zarodników. U osób o osłabionej odporności czy z problemami laryngologiczno-oddechowymi może to wywoływać infekcje grzybiczne i nasilenie objawów choroby.

Warto jednak wiedzieć, że odpowiednio serwisowana klimatyzacja ma dobry wpływ zwłaszcza na alergików. Filtry w urządzeniu wyłapują pyłki roślin oraz inne alergeny i mogą poprawiać samopoczucie nadwrażliwych osób, zwłaszcza wiosną.

Korzystając z klimatyzacji w aucie, ustawiaj nawiew na szyby i sufit 123RF/PICSEL

Inne zagrożenia związane z klimatyzacją

O ile większość osób dba o prywatne klimatyzatory, o tyle trudno mieć zaufanie do urządzeń w miejscach publicznych. Od czasu do czasu pojawiają się doniesienia o masowych zakażeniach legionellą, czyli groźną bakterią wywołującą zapalenie płuc. Warunki do jej rozwoju są idealne w wilgotnych i ciepłych miejscach, dlatego można się nią zarazić właśnie w klimatyzowanych pomieszczeniach, wannach z hydromasażem, jacuzzi czy miejskich fontannach. Charakterystyczne objawy legionellozy to wysoka gorączka, dreszcze, kaszel i zapalenie płuc, a także ból brzucha i biegunka. W przypadku ich wystąpienia należy jak najszybciej zgłosić się do lekarza.

Jak bezpiecznie korzystać z klimatyzacji w samochodzie?

Zasady są podobne do tych, dotyczących klimatyzacji w domu czy w biurze. Ważne, by nie obniżać temperatury zbyt mocno, a nawiew skierować na szyby i sufit pojazdu. Warto też najpierw przewietrzyć auto, a następnie stopniowo obniżać temperaturę. Klimatyzację dobrze też wyłączyć kilka minut przed zakończeniem podróży, by organizm przyzwyczaił się do wyższej temperatury. Konieczne są też regularne przeglądy i czyszczenie filtrów.

Jak płacić niższe rachunki za prąd? Dominik Strzelec pokazuje sprawdzone patenty Polsat Polsat