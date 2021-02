Canelloni ze szpinakiem

Sposób na to, by pokochać szpinak! Rurki z ciasta makaronowego wypełnione pysznym farszem to znakomity pomysł na zimowy obiad.

Składniki 750 g sera ricotta

500 g szpinaku (może być mrożony)

2 łyżki oliwy

1/2 szklanki startego parmezanu

2 łyżki listków bazylii

ząbek czosnku

8 płatów lasagne

2 szklanki sosu pomidorowego

1/2 szklanki startego żółtego sera

Rozgrzej piekarnik do 200 st. C. Szpinak umyj i drobno pokrój, podduś na łyżce oliwy. Następnie zmiksuj go z ricottą, parmezanem, czosnkiem i bazylią (zostaw kilka listków do dekoracji). Przypraw solą i pieprzem.



Podgotuj w osolonej wodzie płaty lasagne (2-3 minuty). Podziel farsz na 8 porcji i nałóż go na płaty. Zawiń każdy w ciasny rulon.

Natłuść żaroodporne naczynie łyżką oliwy. Na dno wyłóż połowę sosu pomidorowego. Ułóż cannelloni jeden obok drugiego. Polej resztą sosu, posyp żółtym serem.

Piecz 20-25 minut, aż cannelloni zmiękną, a sos zagotuje się. Posyp resztą bazylii.

***

