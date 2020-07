Chcesz lepiej sypiać? Pij wieczorem wino pietruszkowe. Zrobisz je samodzielnie

Słynna benedyktynka z Bingen, św. Hildegarda, miała wiele sposobów na wyciszenie i szybkie zasypianie. Jednym z nich było picie pietruszkowego wina. Ten specyfik jej zdaniem wzmacniał też serce i poprawiał ogólną kondycję organizmu.

Zdjęcie Eliksir Św. Hildegardy zrobisz z natki pietruszki /123RF/PICSEL

Św. Hildegarda z Bingen (1098-1179) była przeoryszą benedyktynek, a także mistyczką, wizjonerką, uzdrowicielką i znawczynią medycyny naturalnej. Księgi medyczne, które po sobie zostawiła, zgodnie z legendą, napisała z polecenia samego Boga. W swoich naukach głosiła m.in., jak ważna dla człowieka jest dobrze przespana noc. Wszak wtedy "rozmnaża się szpik człowieka i odpoczywa, a dusza przyprowadza do porządku cały organizm".

Reklama

Jak przygotować jeden ze specyfików, który polecała na spokojną noc św. Hildegarda z Bingen?

Pęczek natki pietruszki należy gotować przez 5-8 minut w litrze białego wytrawnego wina. Potem ziele trzeba odcedzić, a do do płynu dodać 1-2 łyżki octu winnego i cztery łyżki miodu. Całość trzeba raz jeszcze szybko zagrzać i gotować przez 3-4 min, po czym na gorąco rozlać do butelek. Trunek należy przechowywać w chłodnym i ciemnym miejscu.

Jeśli stres utrudnia ci zaśnięcie, to pij 50 ml tego wina na pół godziny przed pójściem na odpoczynek.