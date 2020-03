Wyjątkowo delikatne i smaczne.

Zdjęcie Rolada z rodzynkami /123RF/PICSEL

Rolada z rodzynkami

Składniki 5 jajek

szczypta soli

1/2 szklanki cukru

1/2 szklanki mąki

łyżeczka proszku do pieczenia

rodzynki

szklanka śmietany 30 proc.

Sposób przygotowania

1. Białka ubij na sztywną pianę ze szczyptą soli. Stopniowo dodawaj po łyżce cukru, a następnie żółtka. Mąkę wymieszaj z proszkiem, dodaj do masy i delikatnie wymieszaj. Rodzynki zalej wrzątkiem, odstaw. Osącz, oprósz mąką i dodaj do ciasta. Wymieszaj.



2. Blachę pokryj papierem do pieczenia. Wylej ciasto. Piecz 15 minut w temp. 180°C. Zawiń w ściereczkę. Śmietanę ubij z cukrem. Posmaruj biszkopt, zawiń.