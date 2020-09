Ciasta z warzywnym nadzieniem

Kto nie lubi domowej pizzy czy tarty z zapieczonymi warzywami i serem? Są nie tylko smaczne i pożywne, ale również bardzo proste w przygotowaniu.

Zdjęcie Tarta francuska z warzywami /123RF/PICSEL

Francuski serowiec

Składniki 1 opakowanie gotowego ciasta francuskiego

2 małe cukinie

20 dag pomidorków koktajlowych

25 dag twarożku koziego

20 dag kremowego serka śmietankowego

1/2 szkl. drobno startego sera typu parmezan

10 dag sera

feta

3 jajka

4 łyżki drobno posiekanych migdałów

1 łyżeczka skórki otartej z cytryny

sól

biały pieprz

gałka muszkatołowa

listki bazylii do dekoracji

Sposób przygotowania

1. Cukinie opłucz, osusz. Odetnij końcówki, a resztę potnij w jak najcieńsze podłużne plasterki (najlepiej zrobisz to obieraczką do warzyw). Pomidorki opłucz, osusz, pokrój na połówki.



2. Do miski przełóż twarożek i serek śmietankowy. Wbij jajka. Zmiksuj na gładką masę. Wymieszaj ją z tartym serem oraz migdałami. Przypraw solą, pieprzem, gałką muszkatołową i skórką cytrynową. Dodaj połowę cukinii, delikatnie wymieszaj.



3. Ciastem francuskim wylep spód i brzeg formy na tartę. Ponakłuwaj i piecz 10 minut w 220 st. Przestudź. Napełnij masą serową. Na niej rozłóż pozostałą cukinię i pomidorki. Pokrusz fetę. Piecz 30 minut w 180 st. Udekoruj bazylią.