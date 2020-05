Ciastka jak ze sklepu: W domowej, zdrowszej wersji

Z naszymi przepisami popularne ciasteczka bez trudu upieczesz we własnej kuchni. Będą równie pyszne co te kupione, ale bez sztucznych konserwantów, barwników i aromatów.

Zdjęcie Magdalenki czekoladowe na oleju kokosowym /123RF/PICSEL

Magdalenki czekoladowe na oleju kokosowym

Czas przyrządzenia: 1,5 godz. Składniki dla: 15 sztuk Składniki 10 dag oleju kokosowego

3 jajka

1/2 szkl. cukru

2/3 szkl. mąki pszennej

1/2 łyżeczki proszku do pieczenia

1 łyżka ciemnego kakao

1 łyżka likieru kokosowego

trochę płynnego tłuszczu do posmarowania foremki

Sposób przygotowania:

1. Olej kokosowy podgrzewaj przez chwilę, aż zrobi się płynny, zdejmij z ognia i przestudź. Mąkę przesiej przez sitko razem z proszkiem do pieczenia oraz kakao.

2. Jajka ubij z cukrem na puszystą jasnokremową masę. Wymieszaj z olejem, likierem oraz sypkimi składnikami. Mieszaj delikatnie (najlepiej silikonową łopatką, nie mikserem!). Ciasto wstaw do lodówki na minimum 1 godzinę (ale może być też na noc).



3. Foremkę do magdalenek posmaruj tłuszczem. Do każdego wgłębienia nałóż porcję ciasta (maksymalnie do 2/3 wysokości dołeczka).



4. Piekarnik rozgrzej do temperatury 190 st. Wstaw ciastka i piecz je przez 12 minut.

Wersja light

Jeśli chcesz zmniejszyć kaloryczność magdalenek, zamiast cukru użyj ksylitolu. Ksylitol, a inaczej cukier brzozowy, przypomina w smaku cukier, ale ma o 40 proc. mniej kalorii i niski indeks glikemiczny (wynoszący 7; IG cukru to 70). Zwiększa też przyswajalność wapnia i pomaga zwalczać próchnicę. Zalecana dawka to do 15 gramów na dobę, w większej ilości może powodować efekt przeczyszczający.

Wersja z niższym IG

Podobnie jak w wersji light - zrezygnuj z cukru na rzecz ksylitolu. Dodatkowo zamień 1/2 mąki pszennej na żytnią. Indeks glikemiczny (IG) mąki żytniej to od 25 do 45 w zależności od typu mąki (ciemna/jasna), a IG mąki pszennej, to 50-60. Dzięki temu unikniesz skoków poziomu cukru we krwi, szczególnie groźnych dla diabetyków.

