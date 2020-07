Szybkie ciasto czekoladowe będzie jak znalazł, gdy goście zapowiedzą swoje przybycie w ostatniej chwili, albo wtedy, kiedy będziemy mieć ochotę na małe co nieco bez konieczności przydługiego przesiadywania w kuchni.

Zdjęcie Domowe ciasto czekoladowe można wyczarować z łatwo dostępnych składników /123RF/PICSEL

Składniki 1 kostka margaryny

3 szklanki mąki pszennej

1 łyżka proszku do pieczenia

4 jajka

3 łyżki kakao

1 szklanka cukru lub ksylitolu/erytrolu

1/2 szklanki wody

50 g masła (1/5 kostki)

100 g czekolady (mlecznej)

1. W małym garnku zagotowujemy 1/2 szklanki wody.



2. W większym łączymy cukier (lub inny słód) z kakao, dodajemy pokrojoną w kostki margarynę, zalewamy zagotowaną, lekko ostudzoną wodą (nie powinien być to wrzątek) z małego garnka. Gotujemy kilka minut, zdejmujemy z ognia.



3. Oddzielamy białka od żółtek, białka ubijamy na sztywną pianę. Masę z garnka uzupełniamy o proszek do pieczenia, miksujemy/blendujemy, stopniowo dodając żółtka i wsypując powoli mąkę.



4. Do całości dodajemy ubite na sztywno białka, mieszamy bardzo dokładnie. Im dłużej i im staranniej, tym lepiej dla ciasta.



5. Keksówkę wykładamy papierem do pieczenia, wlewamy ciasto, nagrzewamy piekarnik do 180 stopni. Pieczemy ciasto ok. 40 min. Po tym czasie wyłączamy piekarnik, uchylamy drzwiczki i pozwalamy ciastu studzić się we wnętrzu pieca.



6. Polewa: w garnku rozpuszczamy masło (na najmniejszym możliwym ogniu). Rozpuszczone masło zdejmujemy z ognia, odstawiamy na ok. 5 min., dodajemy połamaną na kawałki czekoladę. Mieszamy, do połączenia się składników i uzyskania jednolitej masy. Polewą smarujemy przestudzone ciasto.