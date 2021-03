Ciasto na pierogi. Idealne prosto z piekarnika

Gładkie i elastyczne ciasto na pierogi? Zapomnij! Pieczona na chrupko tradycyjna potrawa, podbija stoły i podniebienia.

Reklama

Zdjęcie Pieczone pierogi /123RF/PICSEL

Czas przyrządzenia: 30 - 45 minut Składniki 0,5 kg mąki

pól szkalnki oleju

jajko

sól

Mąkę ze szczyptą soli przesiej przez sitko na stolnicę. Usyp kopczyk, do środka wlej olej i wybij jajo. Siekaj nożem do uzyskania jednolitej masy. Kilka minut ciasto wyrabiaj w rękach tak, aby pozbyć się grudek.



Ciasto rozwałkuj, szklanką wycinaj koła i nakładaj dowolny, ulubiony farsz. Zlep brzegi pierogów, gotowe posmaruj kurzym białkiem.



Pierogi układaj na blasze wyłożonej papierem do pieczenia lub matą silikonową. Zapiekaj na złoty kolor w temperaturze 180 stopni.





Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Ewa gotuje": Ciasteczka migdałowe na białkach Polsat

Reklama

Przekaż 1% na Fundację Polsat rozliczając PIT TUTAJ

>>>