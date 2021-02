Jedno z najłatwiejszych ciast, co ważne - z rodzaju tych, które zawsze i każdemu się udają. Odpowiada na przemożną potrzebę zjedzenia czegoś słodkiego, a podane z herbatą smakuje obłędnie.

Zdjęcie Drugie śniadanie na słodko albo dodatek do popołudniowej herbaty? Będzie pasować przy każdej okazji /INTERIA.PL

Składniki 2 szklanki mąki pszennej

2 pomarańcze

3 białka jajek

3/4 szklanki cukru

1/2 szklanki oliwy lub oleju roślinnego

1 płaska łyżeczka proszku do pieczenia

1 płaska łyżeczka sody oczyszczonej

Białka umieszczamy w misce, ubijamy je na sztywną pianę, podczas tej czynności stopniowo dosypujemy cukier.



Oczyszczamy pomarańcze, z jednej wyciskamy sok, z obu ścieramy skórkę, najlepiej na małych oczkach tarki. Do ubitej białkowej piany dodajemy startą skórkę z dwóch pomarańczy oraz pół szklanki wyciśniętego pomarańczowego soku, a także pół szklanki oleju (lub oliwy), łączymy wszystko razem.

Do składników dodajemy przesianą mąkę wraz z sodą oczyszczoną i proszkiem do pieczenia. Całość mieszamy.



Masę umieszczamy w keksówce wyłożonej papierem do pieczenia. Pieczemy ciasto ok. 50-55 minut w temp. 180 stopni.



