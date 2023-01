Co na obiad? 7 przepisów dla całej rodziny na cały tydzień

Spis treści: 01 Wątróbka z jabłkami w cydrze Ewy Wachowicz

02 Paella z brązowego ryżu

03 Siekane kotlety drobiowe

04 Kokosowe curry z brokułami

05 Makaron z tuńczykiem

06 Naleśniki ze słodkim nadzieniem

07 Nadziewany kurczak na niedzielę

Wątróbka z jabłkami w cydrze Ewy Wachowicz

Podajemy z purée ziemniaczanym oraz jabłkami w cydrze. Dekorujemy tymiankiem.

Zdjęcie Wątróbka z jabłkami w cydrze - tym daniem zaskoczysz gości/archiwum prywatne / materiał partnera

Składniki

½ kg - wątróbki drobiowej (najlepsza będzie gęsia)

smalec gęsi do smażenia

1 łyżka - masła

sól

Składniki do podania

purée ziemniaczane

tymianek

Składniki jabłka w cydrze

pieprz

2 jabłka

2 łyżki cukru brązowego

100 ml cydru wytrawnego

Opis przygotowania:

Cukier wsypać na patelnię. Gdy się roztopi, wrzucić jabłka pokrojone na ósemki (w skórce). Wymieszać, by pokryły się karmelem. Podlać cydrem. Odparować. Na patelni rozgrzać gęsi smalec. Usmażyć wątróbkę - z obu stron. Przyprawić solą i pieprzem. Pod koniec dodać masło. Gdy się roztopi, polać nim wątróbkę.

Paella z brązowego ryżu

Przepis pochodzi z książki "Zdrowe serce" autorstwa Karoliny i Macieja Szaciłło.

Zdjęcie Paella z brązowego ryżu / materiały promocyjne

Składniki - podstawowe:

2 łyżki oliwy z pierwszego tłoczenia

4 posiekane szalotki

2 liście laurowe

1 drobno posiekany ząbek czosnku

1/2 pokrojonej w plasterki bulwy kopru włoskiego

1 czerwona papryka pokrojona w paski

100 g wędzonego tofu pokrojonego w kostkę o boku 1 cm

1/2 łyżeczki wędzonej papryki w proszku

1-2 szczypty szafranu (opcjonalnie)

100 g brązowego, okrągłego, krótkoziarnistego ryżu (dostępny tylko w sklepach ze zdrową żywnością)

200 ml wody

1/3 łyżeczki nierafinowanej soli (najlepiej himalajskiej)

Składniki - do podania:

duża ilość posiekanej natki pietruszki

olej lniany czosnkowy (1 łyżka na porcję)

Sposób przygotowania:

Na oliwie podsmażamy szalotki i czosnek. Kiedy się zeszklą, dodajemy koper włoski, paprykę i tofu. Podsmażamy przez około 7 minut. Dodajemy wędzoną paprykę i szafran. Od razu dodajemy ryż. Wlewamy wodę. Dodajemy sól. Całość doprowadzamy do wrzenia. Zmniejszamy ogień na średni. Gotujemy pod przykryciem, aż ryż będzie al dente, a ziarenka wchłoną większość płynu. W razie potrzeby dolewamy wrzątku. Jeśli wody jest za dużo, zdejmujemy pokrywkę i odparowujemy jej nadmiar. Podajemy z dużą ilością posiekanej natki pietruszki.

Przed podaniem skrapiamy olejem lnianym czosnkowym.

Siekane kotlety drobiowe

Świetnym dodatkiem będą oczywiście klasyczne ziemniaki, ale można też postawić na makaronową sałatkę lub kaszę z sosem.

Zdjęcie Kolorowe, wieloskładnikowe i sycące / 123RF/PICSEL

Składniki

Podwójna pierś z kurczaka

1/2 pęczka natki pietruszki

1 papryka żółta

1 papryka czerwona

5 pieczarek

5 jajek

2 ząbki czosnku

150 g żółtego sera

1 cebulka

4 łyżki skrobi ziemniaczanej

2 łyżki majonezu

sól, pieprz

papryka słodka lub ostra

kurkuma, tymianek, oregano, bazylia

Sposób przygotowania:

Pierś z kurczaka myjemy, osuszamy i kroimy w drobną kostkę. W drobną kostkę kroimy też papryki, pieczarki, cebulkę. Czosnek rozdrabniamy lub przeciskamy przez praskę. Natkę pietruszki siekamy. Ser ścieramy na tarce. Wszystkie składniki umieszczamy w większej misce, Wbijamy jajka, dodajemy cztery łyżki skrobi ziemniaczanej i dwie łyżki majonezu oraz wszystkie zioła i przyprawy. Mieszamy dokładnie całość. Z masy formujemy niewielkie kotleciki. Na patelni rozgrzewamy olej. Smażymy kotleciki z obu stron na rumiano. Po usmażeniu pozbywamy się nadmiaru tłuszczu przy pomocy ręczników papierowych.

Kokosowe curry z brokułami

Pyszne!

Zdjęcie Curry z warzywami / 123RF/PICSEL

Składniki

2 brokuły

3 marchewki

80 dag fileta z indyka

4 łyżki oleju

1 duża czerwona papryka

1 i 1/2 szkl. mleka kokosowego

1 szkl. bulionu warzywnego

2 łyżki żółtej pasty curry (ew. 3-4 łyżeczki curry w proszku)

sól

pieprz

2 łyżeczki miodu

Sposób przygotowania

Brokuły oczyść, opłucz, podziel na różyczki. Marchewki obierz, paprykę oczyść, obywa warzywa opłucz, potnij w cienkie słupki. Mięso umyj, osusz, pokrój na kawałeczki. Brokuły włóż na ok. 3 minut do wrzącej posolonej wody, wyjmij, przestudź, polewając zimną wodą, osącz. W woku rozgrzej 2 łyżki oleju. Porcjami wkładaj mięso, smaż je 2 minuty, wyjmij. Rozgrzej kolejne 2 łyżki oleju. Podsmaż na nim marchewki i paprykę. Podlej bulionem i mlekiem kokosowym. Wymieszaj z pastą curry. Doprowadź do wrzenia, zmniejsz płomień i gotuj jeszcze 5 minut bez przykrycia. Do składników w woku dołóż mięso i brokuły. Potrawę przypraw do smaku solą, pieprzem oraz miodem. Gotowe danie udekoruj.

Makaron z tuńczykiem

Szybkie i przepyszne danie.

Zdjęcie Makaron z tuńczykiem i sosem pomidorowym / 123RF/PICSEL

Składniki

makaron spaghetti

puszka tuńczyka

szklanka passaty pomidorowej

czosnek

sól

pieprz

oliwa

oliwki lub kapary (opcjonalnie)

świeża bazylia

Sposób przygotowania:

Makaron ugotuj według przepisu.

Rozgrzej w rondlu oliwę, wlej passatę, dodaj przyprawy i sprasowany czosnek. Gdy sos zacznie bulgotać, dorzuć rozdrobnionego tuńczyka.

Wymieszaj z makaronem. Dekoruj bazylią i oliwkami lub kaparami.

Naleśniki ze słodkim nadzieniem

Czas na coś lekkiego i na słodko.

Zdjęcie Naleśniki z borówkami / 123RF/PICSEL

Składniki

Ciasto na naleśniki:

1 szklanka mleka 1 szklanka wody mineralnej 1 i 1/2 szklanka przesianej mąki

2 łyżeczki masła

2 jajka

Składniki

Farsz:

300 g białego sera

2 żółtka jaj

cukier wanilinowy

cukier do smaku

W garnuszku roztapiamy 2 łyżeczki masła. Następnie w misce ubijamy pianę z białek dwóch jaj na sztywno. Dodajemy mąkę, mleko, wodę i wlewamy roztopione masło.



Miksujemy wszystko aż do powstania jednolitej masy. Następnie na posmarowaną tłuszczem patelnię wlewamy cienką warstwę powstałej masy i smażymy z obydwu stron na złoty kolor.



Następnie przygotowujemy nadzienie. Biały ser przeciskamy przez praskę, dodajemy 2 żółtka, cukier wanilinowy oraz cukier do smaku i mieszamy drewnianą łyżką.



Na każdy placek smarujemy farsz i zawijamy. Można podawać z cukrem pudrem lub ulubioną konfiturą.



Nadziewany kurczak na niedzielę

Takim daniem zaskoczysz wszystkich.

Zdjęcie Nadziewana tuszka / 123RF/PICSEL

Składniki

1 duży sprawiony kurczak (ok. 1,6 kg)

po 20 dag podgrzybków i pieczarek

1 marchewka

1 mała czerwona papryka

1 duża cebula

8 małych jajek (najlepiej przepiórczych)

2 łyżki musztardy sarepskiej

sól l pieprz

2 łyżki gęstej kwaśnej śmietany

1 łyżeczka słodkiej papryki w proszku

olej do smażenia

Sposób przygotowania

1. Kurczaka umyj. Tuszkę ułóż grzbietem do góry. Natnij ją wzdłuż kręgosłupa. Wytnij korpus. Potem delikatnie, by nie uszkodzić skóry, odetnij mięso. Grubo zmiel je w maszynce.



2. Ugotuj na twardo 6 jajek. Wystudź je i obierz ze skorupek. Marchewkę obierz. Paprykę oczyść. Oba warzywa opłucz i drobno pokrój. Cebulę obierz, potnij na kawałeczki.



3. Grzyby oczyść, pokrój w plastry. Smaż je 5 minut wraz z cebulą na oleju. Dorzuć resztę warzyw. Duś 5 minut. Wystudź. Zmielone mięso połącz ze składnikami z patelni i musztardą.



4. Do farszu dodaj pozostałe jajka oraz sól i pieprz. Rozsmaruj go na skórze. Rozłóż jajka na twardo. Uformuj tuszkę. Zszyj ją. Posmaruj śmietaną ze słodką papryką. Piecz 75 minut w 190°C.

