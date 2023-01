Co na obiad w tym tygodniu? Gotowy jadłospis na siedem dni

Spis treści: 01 Co na obiad? Faszerowane filety z kurczaka

02 Co na obiad? Naleśniki po wiejsku

03 Co na obiad? Kapuśniak inny niż wszystkie

04 Co na obiad? Zapiekane muszle z ricottą

05 Co na obiad? Chili con carne

06 Co na obiad? Hreczniaki: kotleciki z kaszy twarogu

07 Co na obiad? Risotto z rybą

Co na obiad? Faszerowane filety z kurczaka

Kuszą wyjątkowo apetycznym wyglądem oraz aromatycznym nadzieniem! A przy tym są bardzo proste w przygotowaniu. To doskonałe propozycje na pyszny posiłek w większym lub mniejszym gronie.

Zdjęcie Kotlety ze szpinakiem / 123RF/PICSEL

Składniki

4 pojedyncze filety z kurczaka (po ok. 15 dag każdy)

4 czubate łyżki masła

2 małe ząbki czosnku

10-12 dag mrożonego

szpinaku (ok. 1/4 torebki

z mrożonką)

Do panierowania:

l 3 łyżki mąki pszennej

l 1 jajko

l ok. 1/2 szkl. bułki tartej

Dodatkowo: l olej do

głębokiego smażenia

sól morska

mielony czarny pieprz

gałka muszkatołowa

Sposób przygotowania

1. Szpinak wrzuć na rozgrzaną patelnię (bez tłuszczu). Mieszając, podgrzewaj, aż rozmarznie i odparuje prawie cała woda. Zdejmij go z ognia i odłóż do wystudzenia.

2. Filety z kurczaka opłucz, osusz, rozetnij na płaty i lekko rozbij. Mięso posyp solą oraz pieprzem z obu stron. Odłóż w chłodne miejsce. Czosnek przeciśnij przez praskę.



3. Masło utrzyj z czosnkiem i szpinakiem. Przypraw gałką i solą. Na każdym płacie mięsa ułóż po jednej porcji masła. Zwiń i panieruj w mące, jajku oraz bułce tartej.



4. Na patelni rozgrzej olej do głębokiego smażenia. Włóż kotlety. Smaż na rumiano ze wszystkich stron (ok. 10 minut). Przełóż na papierowy ręcznik, by ociekły z tłuszczu.

Co na obiad? Naleśniki po wiejsku

Porcja gotowanej kaszy gryczanej z wczorajszego obiadu, kilka pieczarek znalezionych w lodówce i podsuszony ser. Z tych resztek wyczarujesz genialny farsz do naleśników. Tak pyszny, że nie uwierzysz.



Zdjęcie Cukiniowe naleśniki / 123RF/PICSEL

Składniki

szklanka gotowanej kaszy gryczanej palonej (lub dowolnej kaszy)

3-4 pieczarki

cebula

10 dag sera (gorgonzola lub żółty)

sól, pieprz, zioła

Przygotowanie:

1. Cebulę i pieczarki pokrój na drobne kawałki i podsmaż na patelni.

2. Zawartość patelni wymieszaj z kaszą, na całość zetrzyj ser i posyp przyprawami.

3. Tak przygotowany farsz przepuść przez maszynkę do mięsa.

3. Posmaruj wcześniej przygotowane naleśniki, złóż w trójkąt i podgrzej w piekarniku. Jeśli masz więcej sera, posyp nim gotowe danie.

Co na obiad? Kapuśniak inny niż wszystkie

Kapuśniak to jedna z najpopularniejszych zup w Polsce. Gotowany tradycyjnie może jednak szybko się znudzić. Dlatego dziś przedstawiamy zupełnie nowy pomysł na to danie.

Zdjęcie Kapuśniak w nowym wydaniu może zaskakiwać / 123RF/PICSEL

Składniki

2 pory

4 szalotki

300 g ziemniaków

2 łyżki oleju

1 l bulionu

300 g kiszonej kapusty

100 g wieprzowych żeberek

20 g wędzonego boczku

świeży majeranek

250 g śmietany

sól, biały pieprz

szczypta cukru

gałka muszkatołowa

Sposób przygotowania:

1. Umyj i pokrój żeberka. Włóż do garnka i zalej 2 litrami zimnej wody. Zagotuj, odszumuj. Dodaj ziele angielskie, liście laurowe oraz 5 ziaren pieprzu.

2. Pokrojone pory i szalotki zeszklić na oleju. Dodać pokrojone ziemniaki, zalać bulionem. Dodać kapustę. Dodaj do mięsa i gotuj ok. 40 minut na średnim ogniu. Po tym czasie wyjmij mięso z zupy. Boczek pokrój w kostkę. Podsmaż na patelni. Odłóż po usmażeniu na bok.

3. Do zupy dodać śmietanę i zmiksować. Doprawić solą, pieprzem, cukrem i gałką muszkatołową. Podawać z usmażonym boczkiem.

Co na obiad? Zapiekane muszle z ricottą

Wydaje się, że przygotowanie tego dania jest pracochłonne, ale nic bardziej błędnego. Przy odrobinie wprawy wystarczy godzina, a zachwyt domowników i gości gwarantowany!



Zdjęcie Zaskakująco pyszne zapiekane muszle z ricottą / 123RF/PICSEL

Składniki

1/2 cebuli

2 ząbki czosnku

30 dag passaty pomidorowej

olej

30 dag liści szpinaku

jajko

20 dag ricotty

20 dag mozzarelli

sól

pieprz

12 dużych muszli makaronowych

cukier

gałka muszkatołowa

Sposób przygotowania:

1. Posiekaną cebulę i zmiażdżony ząbek czosnku zeszklij na łyżce oleju. Dodaj passatę pomidorową, duś 10 minut. Dopraw sos solą, pieprzem i cukrem.



2. Piekarnik rozgrzej do temp. 180ºC. Szpinak poszatkuj, zblanszuj, osącz i ostudź. Połącz z ricottą, drugim przeciśniętym ząbkiem czosnku i połową startej na tarce mozzarelli. Dodaj jajko oraz sól, pieprz i gałkę muszkatołową do smaku, wymieszaj.



3. Naczynie do zapiekania posmaruj olejem. Surowe muszle napełnij farszem. Ułóż w naczyniu. Polej sosem pomidorowym. Piecz około 25 minut. Posyp z wierzchu pozostałą startą na tarce mozzarellą. Piecz jeszcze 10 minut.

Co na obiad? Chili con carne

Proste, szybkie i sycące danie obiadowe dla całej rodziny

Zdjęcie Chilli con carne / 123RF/PICSEL

Składniki

50 dag mięsa mielonego (najlepiej wołowego)

1 cebula

1 ząbek czosnku

4 duże pomidory

1 szklanka bulionu

1 puszka czerwonej fasoli

1 puszka kukurydzy

1 papryka czerwona

1 ostra papryczka chilli

2 łyżki oleju

2 łyżki koncentratu pomidorowego

sól, pieprz, oregano

1 łyżeczka cukru

1 łyżka posiekanej natki pietruszki

Sposób przygotowania

1. Cebulę obierz, drobno pokrój, a następnie zeszklij na 2 łyżkach oleju. Dodaj mięso mielone i smaż. Wlej koncentrat, wrzuć pokrojne i obrane ze skórki pomidory, czosnek, pokrojone drobno chilli i bulion. Dopraw solą, pieprzem, oregano i cukrem.



2. Po około 20 minutach gotowania dodaj odsączoną kukurydzę i fasolę oraz pokrojoną w słupki paprykę. Gotuj jeszcze 10 minut (jeśli sos jest zbyt rzadki, wydłuż czas). Posyp natką pietruszki. Podawaj z ryżem, pieczywem lub chipsami nachos.

Co na obiad? Hreczniaki: kotleciki z kaszy twarogu

To kotleciki znane we wschodnich rejonach Polski. Przygotowuje się je z kaszy i twarogu. To dobra propozycja dla wegetarian. Zobacz, jak je zrobić.

Zdjęcie Placki / 123RF/PICSEL

Składniki

100 g kaszy gryczanej palonej

200 g białego półtłustego sera

duża cebula

jajo

łyżka mąki

sól i pieprz do smaku

bułka tarta do panierowania kotletów

olej do smażenia

Przygotowanie:



1. Kaszę gryczaną ugotować w osolonej wodzie do miękkości, a następnie ostudzić. Obraną cebulę pokroić w drobną kostkę i podsmażyć na rozgrzanym oleju. Ugotowaną kaszę i podsmażoną cebulę wymieszać z twarogiem.



2. Do masy wbić jajo, dodać łyżkę mąki oraz sól i pieprz do smaku. Wyrabiać rękoma, by składniki się połączyły i z powstałej masy uformować płaskie kotlety. Każdy panierować w bułce tartej i smażyć na mocno rozgrzanym oleju z obu stron na złoto-brązowo.



3. Kotleciki przełożyć na papierowe ręczniki, by osączyć z nadmiaru tłuszczu. Podawać je z sosem grzybowym albo schłodzoną kwaśną śmietaną.

Co na obiad? Risotto z rybą

Delikatne danie dla każdego. Banalnie proste w przygotowaniu.

Zdjęcie / 123RF/PICSEL

Składniki

100 g filetów rybnych

50 g ryżu

50 g włoszczyzny

1 pomidor

2 łyżki zielonego groszku

2 łyżki startego żółtego sera

cytryna

natka pietruszki

2 łyżki oliwy

Przygotowanie

1. Ryż ugotuj na miękko.

2. Warzywa umyj, obierz, ponownie opłucz i zetrzyj na tarce. Z pomidora zdejmij skórkę. Włoszczyznę, pomidora i zielony groszek gotuj w ok. 200 ml wody z oliwą przez ok. 15 minut.

3. Opłukane filety z ryby rozdrobnij i skrop sokiem z cytryny. Następnie włóż je do wywaru jarzynowego i gotuj do miękkości.

4. Do ryby i warzyw dodaj ryż oraz natkę pietruszki i wymieszaj.

5. Zapiekaj risotto w w piekarniku w 200°C przez 30 minut. Na koniec posyp danie tartym serem