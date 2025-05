Genialna odżywka do pelargonii. Kaskady kwiatów przez cały sezon

Natalia Jabłońska

Pelargonia to wciąż niekwestionowana królowa balkonów, tarasów i rabat. Zachwyca kaskadami kwiatów w różnych kolorach. Kwitnie przez cały sezon i idealnie nadaje się do uprawy w pełnym słońcu. Nie ma też dużych wymagań, ale odpowiednia pielęgnacja sprawi, że kwiatów będzie więcej, a liście aż do jesieni będą intensywnie zielone. Sprawdź, które odmiany pelargonii są najlepsze i poznaj sprytny domowy sposób na bujne kwitnienie rośliny.